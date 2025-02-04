大S徐熙媛去世｜流星花園「道明寺」言承旭悲痛發聲：謝謝遇見妳

【大S徐熙媛去世／離世】大S徐熙媛於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎不幸過世，享年48歲，消息傳來震驚各界，圈中好友都紛紛悲痛悼念，曾在《流星花園》演出「道明寺」的言承旭稍也發聲了，他透過經紀人對大S說話：「謝謝遇見妳。」



F4憑《流星花園》在中港台爆紅。（視覺中國）

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大S徐熙媛於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎不幸過世，享年48歲。（視覺中國）

言承旭透過經紀人回應：

「謝謝遇見妳，在你無憂無慮的孩子般的年月，你常說，把每一天當成最後一天，要過得盡興，願這一次，你慢慢地走，從此在另一個世界，沒有煩擾，歲月靜好。」



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