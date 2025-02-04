Deepseek「血洗」華爾街　美媒：激發中國人民族自豪感

蛇年春節前夕，中國AI大模型DeepSeek（深度求索）橫空出世，讓美股應聲暴跌，一夜損失幾千億美金。美國《華爾街日報》中文網周二（4日）刊文稱，DeepSeek因可匹敵美國AI模型而走紅，這激發了中國的民族自豪感，也讓創辦人梁文鋒的家鄉成為旅遊勝地。



報道指，在上周，對DeepSeek低成本AI模型的關注「血洗」了華爾街，並推動DeepSeek登上美國蘋果手機應用下載排行榜榜首。為此，中國人歡欣鼓舞，社交平台被「deepseek驕傲」的表情包席捲，也為春節假期增添了節日氣氛，更讓梁文鋒位於廣東省的家鄉成為熱門旅遊地。

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梁文鋒於蛇年春節期間回到家鄉過年，村民隆重其事。（網上圖片）

當地懸掛橫額以示歡迎。（網上圖片）

村裏吸引了大量遊客前來拍照打卡。（網上圖片）

官方及科技和商界領袖也對DeepSeek讚不絕口，DeepSeek總部所在的浙江省官方公布的DeepSeek簡介寫道，「我們要相信，外國的月亮不一定更圓，別人能做到的，我們也能做到，甚至做得更好」。

熱門遊戲《黑神話：悟空》開發商、遊戲科學聯合創辦人馮驥也大讚DeepSeek可能是「國運級別的科技成果」，他為這樣震撼的突破來自一個純粹的中國公司而感到幸運及開心。網絡安全公司奇虎360的董事長周鴻禕則稱，在AI競賽中，中國已趕上美國，若要對抗美國的AI技術霸權，中國大模型技術復仇者聯盟戰隊必有DeepSeek的一份。

中國人工智能系統Deepseek與Open AI的ChatGPT的APP標誌。

報道形容，在中國經濟長期低迷並可能爆發另一場中美貿易戰之際，圍繞DeepSeek的熱議來得正是時候，提振了信心。多家中國官媒均轉發了美國主持人Jon Stewart在節目「每日秀」（The Daily Show）上開玩笑地問「中國AI讓美國AI失業了嗎」的一段影片。

報道進一步提到，美國對中國高科技設備和高性能晶片的出口管制措施阻礙了中國提升自身技術的能力，然而，這些措施一直存在漏洞，讓中國企業能獲得部分技術和晶片。美國政府正試圖堵塞漏洞，北京則批評這些管控措施是惡意打壓。

智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）兼職高級研究員Elsa Kania表示，中國將DeepSeek宣傳為一項巨大成功，言詞間透露出自豪和揚眉吐氣之感。不過她分析，人們也清醒地認識到，嘗試利用晶片來卡脖子的美方出口管制措施將繼續產生重大影響，因此DeepSeek雖然是一項突破，但並沒有從根本上改變競爭格局。