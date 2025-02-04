福建多地發公開信勸返涉電騙人員：境外不是天堂，不會帶來暴富

近日，福建龍岩多個鄉鎮街道先後向滯留境外涉詐重點人員及親友發出公開信，稱「境外不是天堂，不會帶來『暴富』。」



福建多地發公開信勸返海外涉詐騙人員。（澎湃新聞）

龍岩市長汀縣河田鎮黨委、鎮人民政府便在公開信中稱，「如今中、柬、老、緬、泰、越代表一致表示將加強全方位合作，開展專項行動，採取強有力措施，堅決打擊電信網絡詐騙及其衍生犯罪，全力協調解救被困人員，緝捕犯罪集團頭目，搗毀電詐窩點，正是回到國內的大好時機，河田鎮也將積極協調對接邊境口岸駐點人員，幫助滯留在境外的河田籍涉詐重點人員回國。」

信中談道，境外不是天堂，不會帶來「暴富」。當前，境外各類風險隱患因素交織疊加，社會治安混亂，特別是命案、毒打、綁架、水牢、傷害等接連不斷，「生命財產安全得不到保障，更會是你魂斷他鄉的地獄，境外絕非天堂，河田才是家鄉，撈金只是『黃粱一夢』，早日歸家才是正途。」

信中還指出，非法滯留境外和參與電信網絡詐騙等犯罪活動，不但禍及自己、殃及受害者，還將對家人帶來嚴重傷害。滯留境外涉詐地區人員家屬要馬上聯繫在境外的家人，勸其立即停止電信網絡詐騙等違法犯罪活動，告知其非法滯留境外涉詐地區的潛在危險和現實危害，盡快回國返鄉團聚，爭取從寬從輕或免於處罰。

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 （EUSI）

長汀縣河田鎮黨委、鎮人民政府表示，「再窮不能沒志氣，再苦不能搞詐騙。」希望相關人員立即懸崖勒馬，對心存僥倖執迷不悟者，將堅決給予最嚴厲打擊，同時對直系親屬和密切關係人資金往來進行調查，發現有涉詐資金往來的，依法按照洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、包庇罪等予以刑事處罰。

公開資料顯示，長汀縣古城鎮、汀州鎮和漳平市菁城街道、拱橋鎮均發出了類似的公開信。其中拱橋鎮反詐工作領導小組還表示，根據上級部署及有關法律法規，對主動回國投案自首、配合勸返回國、主動交代問題，有重大立功表現的可以依法從輕、減輕或免除處罰。如果執迷不悟、拒絕勸返，我們將依法追逃、嚴厲打擊，一律依法頂格處理。