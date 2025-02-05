今年首場觀測　月球表面浮現「X」形地貌　專家教最佳觀賞時間

2月5日，月球表面將浮現「X」形地貌。《新華社》報道，上弦月的時候，在月球的缺口處可以看到類似字母「X」的地貌特徵，此現象被稱為「月面X」，是月球表面的一種獨特光影現象。



天津市天文學會理事、天津科學技術館天文科普專家宋媛媛介紹，上弦月的時候，當月球表面的拉卡耶環形山、普爾巴赫環形山和比安基奴斯環形山的頂部被陽光以近乎貼著月面的角度照亮，在月面的缺口處就可以看到類似字母「X」一樣的地貌特徵，此現象被稱為「月面X」。

2024年3月17日在北京豐台區拍攝的月面X現象。（新華社）

宋媛媛稱，「月面X」不僅為天文愛好者提供觀測月球地貌特徵的機會，還增加了對月球表面形態的理解。

由於「月面X」出現的時間非常短暫，僅持續約1小時，因此並非每次上弦月都能看到，觀測機會十分難得。考慮到上弦月的時刻、月亮的位置，內地民眾今年有6次機會可見到「月面X」，分別為2月5日、4月5日、6月3日、8月1日、9月29日和11月27日。

2024年4月16日在天津科技館拍攝的月面X現象。（新華社）

「月面X」通常出現在月球的晨昏圈附近，即明暗交界線處。宋媛媛介紹，本次「月面X」浮現的時間為2月5日下午4時23分左右，傍晚5時至6時左右為最佳觀賞時間。公眾可使用大口徑的天文望遠鏡（口徑10厘米以上）觀測和拍攝，「這樣月面X看上去會顯現得更大、更清晰一些」。