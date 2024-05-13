低緯北京驚現紫紅色絕美極光　與長城交相輝映　專家解釋罕見奇景

受近期地磁暴影響，內地多地現絕美極光。5月12日淩晨，多名攝影愛好者在北京拍到絕美紫色極光與長城交相輝映的夢幻景象。



據新京報報道，極光拍攝者張文超在5月11日23時30分，到達琉璃廟鎮拍攝到了紫紅色的極光。現場其他拍攝者介紹，極光最佳拍攝時間段是在22時，此後紅色逐漸消散。張文超一直在琉璃廟鎮待到次日淩晨兩時，他說，自己在看到極光的一剎那，便困意全消。琉璃廟鎮離北京城區有90余公里，山高林密人少，是北京地區不少天文愛好者的理想觀星地。

此前，有攝影愛好者在新疆阿勒泰地區拍到極光映照下的紫紅色天空，那麼為何在北京亦能看到？

有專家介紹，極光的發生是由於太陽帶電粒子流（太陽風）進入地球磁場，由於地磁場的作用，這些高能粒子轉向極區，在地球南北兩極附近地區的高空與高層大氣中的原子碰撞造成的發光現象。

首先本次地磁暴強，昨日（11日）中國國家空間天氣監測預警中心發布了地磁暴紅色預警。大地磁暴發生時，美麗的極光現象將會出現。在特大地磁暴的加持之下，更多太陽高能帶電粒子與高空中的大氣分子發生碰撞，極光範圍逐漸擴大。因此雖然極光常見於高磁緯地區，但如果地磁暴特別強，極光發生的範圍會擴大，也會使得北緯40°的北京地區出現極光。

其次，磁極漂移也是北京極光的幕後推手。據北京航空航天大學空間與環境學院教授符慧山分析，地磁北極的位置是由兩塊磁場控制的——一塊在加拿大下方，另一塊在西伯利亞下方，它們像拔河一樣共同控制著地磁北極點的位置。自1930年以來，由於地球內部磁性材料流動模式發生變化，地磁北極逐漸從加拿大向中國轉移。在1990年至2005年之間，地磁北極點的移動速度愈來愈快，已經由原來的不足15公里每年，加速到現在的約50-60公里每年。照此趨勢，地磁北極將會不可避免地到達中國境內，磁極向低緯漂移，極光活動區域的緯度也隨之降低，因此在磁暴的契機下能夠在北京見到極光。