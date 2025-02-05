豐田宣布上海獨資建廠 擬2027年投產LEXUS純電動車型
撰文：林芷瑩
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2月5日，日本豐田汽車公司（Toyota）宣布與上海市達成合作意向，將在上海市金山區獨資成立LEXUS （雷克薩斯；凌志）純電動汽車及電池研發、生產公司，成為繼Tesla後第二間在華獨資建廠的汽車公司。
豐田方面稱，新公司將依托上海市及長三角地區先進成熟的產業鏈基礎、物流網絡、人才體系及市場規模，研發LEXUS品牌純電動車型，並計劃於2027年投產。
豐田表示，雙方將在相關部門的指導和支持下，由上海輻射至長三角地區及更廣範圍，開展包括物流網絡、產業鏈上下遊相關企業合作、氫能、智能自動駕駛、電池回收再利用等領域先進技術應用等各類舉措，攜手打造在中國乃至全球範圍內具備影響力的碳中和引領典範項目，助力實現綠色低碳轉型目標。
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