特朗普批晶片壟斷：98%晶片生意都在台灣　將徵關稅重塑美國製造

美國總統特朗普1月27日在邁亞密的特朗普國家多羅高爾夫度假村（Trump National Doral）參加共和黨國會議員度假會議時，發表演說宣布，他計劃對進口至美國的鋼、鋁、銅及電腦晶片、半導體和藥品等產品徵收全面關稅，還說「晶片製造業都跑去台灣」，希望這些產業回到美國。



《今日美國報》（USA Today）報道，特朗普在致詞中明確指出，「晶片製造業都跑去台灣。順帶一提，台灣約佔晶片生意的98%……我們希望他們回來。我們不想補助他們數十億美元，就像（前總統）拜登實施的荒唐計劃。」

特朗普批評拜登政府透過2022年簽署的《晶片法》（Chips and Science Act），補助在美國生產晶片的企業，並表示自己將改採高關稅政策。他表示，美國是時候回到那個讓我們比以前更富裕、更強大的制度。特朗普還提及他的政策將效仿1890年代末期前總統麥金里（William McKinley）推行的高關稅政策。

2023年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

特朗普特別提到美國過去的製造實力，「我們曾經一天造一艘船，現在連一艘都造不出。我們不知道自己到底在做什麼。（生產）全都到其他地方和其他土地上了。」特朗普強調，「我們必須將生產帶回美國。」

然而，這次特朗普提到的關稅政策僅針對個別貨物和產品課徵，與他競選時聲稱對所有銷美商品課徵10%到20%關稅的主張有所不同。經濟學者警告，這種關稅可能導致消費物價上漲，與特朗普壓低通貨膨脹率的承諾相悖。