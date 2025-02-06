廣東農曆新年期間錄逾2.1億人次流動　港珠澳大橋車流量屢創新高

據「廣東交通」消息，農曆新年期間（2025年1月28日-2月4日），廣東全省跨區域人員流動量累計達21961.66萬人次，按年增長4.87%。周二（2月4日），廣東全省發送旅客332.01萬人次創歷史新高。



農曆新年期間（2025年1月28日-2月4日），廣東全省跨區域人員流動量累計超2.1億人次，按年增長4.87%。（微博）

農曆新年期間（2025年1月28日-2月4日），廣東全省跨區域人員流動量累計超2.1億人次，按年增長4.87%。（微博）

農曆新年期間，廣東鐵路客運量累計達941.24萬人次，按年增長8.16%。公路人員流動量累計達20634.97萬人次，按年增長4.82%。

其中，累計高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量19725.98萬人次，按年增長5.03%；累計公路營業性客運量908.99萬人次，按年增長0.55%。

水路客運量累計達165.62萬人次，按年減少6.09%。2月1日，「珠江游」客流量達4.37萬人次，創歷史新高。而民航客運量累計達219.83萬人次，按年增長5.41%。

農曆新年期間，廣東全省高速公路累計車流量約5590.06萬車次，日均車流量698.76萬車次，按年增長13.11%。其中，粵港澳大灣區高速公路車流總量約4520.97萬車次，按年增長41.18%。深中通道累計車流量約102.27萬車次，日均12.78萬車次。港珠澳大橋累計車流量約16.12萬車次，按年增長23.79%。

港珠澳大橋車流量1月31日超2.35萬車次、2月1日超2.66萬車次，連創新高；深中通道車流量2月3日達15.76萬車次、2月4日達16.11萬車次，連創新高。

瓊州海峽輪渡旅客吞吐量96.67萬人次，按年減少19.63%；進出島車輛23.13萬輛，按年減少12.73%。海峽輪渡運輸總體平穩有序。2月4日，瓊州海峽進出島車輛3.96萬輛，創歷史新高。