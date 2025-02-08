德媒：低估中國商飛，「是極其危險的」

德國《商報》報道稱，C919是中國研製的商用飛機，其製造商是中國商飛，目標是挑戰西方老牌飛機製造商。並表示，「低估中國商飛，是極其危險的。」

多年來一直密切關注航空市場的德國H&Z諮詢公司員工表示，「中國商飛已經證明，它可以在中短航線上與競爭對手匹敵。」



2024年11月14日，第十五屆中國航展的第三天，一架C919客機在中國廣東省珠海的一個航天展覽中心飛行。（Getty）

報道稱，中國是測試C919日常營運的理想市場，因為它規模龐大。據預測，到2043年，中國的單通道客機需求量將達到近6700架。中國商飛在國內找到足夠買家應該不成問題。

報道表示，這也反映在中國商飛雄心勃勃的計劃中，即製造座位數多達290個、航程1.2萬公里的寬體客機C929。這款飛機的目標是與空巴A350和波音787競爭。

H&Z諮詢公司員工稱，「空巴和波音並不能對其壟斷地位高枕無憂。中國的中短程噴氣式客機將引發價格競爭。航空公司的採購部門在與波音和空客談判時，會利用C919來壓低價格。」

國產C919大型客機今年元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班。（吳美松攝）

周三（2月5日）德國《商報》網站發表題為《空巴和波音應懼怕中國的三個理由》的文章稱，空巴和波音的管理者強調，他們非常重視來自中國的競爭。但他們對此似乎相對放鬆——考慮到其他競爭對手迄今為止的失敗，這不足為奇，「低估中國商飛，是極其危險的。」

文章還指，中國政府在廣泛的基礎上推進戰略性工業項目。它不僅支持直接參與該產業的公司，還保護整個生態系統。汽車產業就是一個很好的例子。此外，中國不再只是抄襲西方的技術。用當地零部件取代西方零部件的工作正在進行。不應懷疑中國有這種能力。