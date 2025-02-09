國家統計局：1月CPI同比漲0.5%　PPI降2.3%　春節成最大影響因素

2月9日，國家統計局公開數據顯示，2025年1月份全國CPI（居民消費物價指數）同比上漲0.5%，PPI（工業生產者出廠價格指數）同比下降2.3%。



數據顯示，2025年1月份，全國CPI漲幅擴大，同比漲幅由上月的0.1%擴大至0.5%。城市上漲0.6%，農村上漲0.3%；食品價格上漲0.4%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格上漲0.1%，服務價格上漲1.1%。

1月CPI環比由上月持平轉為上漲0.7%，其中，城市上漲0.8%，農村上漲0.5%；食品價格上漲1.3%，非食品價格上漲0.6%；消費品價格上漲0.6%，服務價格上漲0.9%。

1月CPI環比同比漲跌幅。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據表示，從環比看，服務和食品價格上漲是影響CPI環比由平轉漲的主要因素。服務價格上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.8個百分點，影響CPI環比上漲約0.37個百分點，占CPI總漲幅五成多。

服務中，春節期間出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、旅遊、電影及演出票價格分別上漲27.8%、16.0%、11.6%和9.6%，合計影響CPI環比上漲約0.28個百分點；受務工人員返鄉及服務需求增加影響，家政服務和美發價格分別上漲9.3%和9.2%。

食品價格上漲1.3%，影響CPI環比上漲約0.24個百分點，占CPI總漲幅三成多。食品中，春節因素疊加氣溫下降影響，鮮菜、鮮果和水產品價格分別上漲5.9%、3.3%和2.7%。此外，受國際黃金和原油價格上漲影響，國內金飾品和汽油價格分別上漲3.0%和2.5%，合計影響CPI環比上漲約0.10個百分點。

1月CPI分類同比漲跌幅。

從同比看，服務、食品價格受春節錯月影響漲幅較大，加之汽油價格回升，共同影響CPI同比漲幅擴大。服務價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點，影響CPI同比上漲約0.42個百分點，高於上月0.22個百分點。服務中，飛機票和旅遊價格分別上漲8.9%和7.0%；電影及演出票、家政服務和美發價格分別上漲11.0%、6.9%和5.8%。

食品價格上漲0.4%，影響CPI同比上漲約0.07個百分點，上月為影響CPI下降約0.09個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別上漲13.8%和2.4%，合計影響CPI同比上漲約0.22個百分點；牛肉、羊肉、食用油和糧食價格分別下降13.1%、5.6%、2.5%和1.4%，合計影響CPI同比下降約0.15個百分點。工業消費品價格下降0.2%，其中汽油價格降幅由上月的4.0%收窄為0.6%，對CPI的下拉影響比上月減小0.12個百分點；此外，燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降4.6%和5.8%，金飾品價格上漲30.0%。

值得注意的是，中國去年12月CPI同比上漲0.1%，去年全年CPI同比上漲0.2%，顯著低於官方年初設定的「3%左右」CPI增速目標。

工業生產淡季 PPI環比同比皆下降

此外，受春節假日等因素影響，工業生產處於淡季，全國PPI環比下降0.2%，同比下降2.3%。

1月全國PPI環比同比漲跌幅。

董莉娟解讀表示，從環比看，PPI下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，生產資料價格由上月持平轉為下降0.2%；生活資料價格由上月下降0.1%轉為持平。春節期間煤炭供應保障有力，電廠存煤較為充足，煤炭開採和洗選業價格下降2.2%。受假日及低溫天氣等因素影響，房地產、基建項目部份停工，建材等需求有所回落，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.9%，非金屬礦物制品業價格下降0.6%。

受國際有色金屬價格波動傳導影響，國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.4%。國際原油價格上行，帶動國內石油相關行業價格上漲，其中石油和天然氣開採業價格上漲4.5%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲1.0%。裝備製造業中，計算機整機製造價格下降0.7%，鋰離子電池製造價格下降0.6%；飛機製造價格上漲1.1%，汽柴油車整車製造價格上漲0.8%，光伏設備及元器件製造價格上漲0.5%。

消費品製造業中，農副食品加工業價格下降0.5%，紡織業價格下降0.4%；文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲0.3%，造紙和紙制品業價格上漲0.2%。

從同比看，PPI下降2.3%，降幅與上月相同。其中，生產資料價格下降2.6%，降幅與上月相同；生活資料價格下降1.2%，降幅比上月收窄0.2個百分點。分行業看，有色金屬礦採選業價格上漲18.9%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲9.3%，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲6.7%。價格下降的行業中，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降10.7%，煤炭開採和洗選業下降10.1%，石油煤炭及其他燃料加工業下降6.2%，化學原料和化學制品製造業下降4.0%，汽車製造業下降3.1%，非金屬礦物制品業下降3.0%，計算機通信和其他電子設備製造業下降1.8%，紡織業下降1.7%，電氣機械和器材製造業下降1.6%，石油和天然氣開採業下降1.3%，上述10個行業合計影響PPI同比下降約2.11個百分點，超過總降幅的九成。