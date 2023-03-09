國家統計局：內地2月份CPI同比上漲1%　八大類價格同比七漲一降

國家統計局公布，今年2月份，全國居民消費物價指數（CPI）同比上漲1%，環比下降0.5%。



數據顯示，2月份，全國居民消費價格同比上漲1%。其中，城市上漲1%，農村上漲1%；食品價格上漲2.6%，非食品價格上漲0.6%；消費品價格上漲1.2%，服務價格上漲0.6%。 1­­至2月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.5%。

2月份，全國居民消費價格環比下降0.5%。其中，城市下降0.5%，農村下降0.5%；食品價格下降2.0%，非食品價格下降0.2%；消費品價格下降0.6%，服務價格下降0.4%。

全國居民消費價格漲跌幅。（國家統計局）

各類商品及服務價格同比變動情況

2月份，食品煙酒類價格同比上漲2.1%，影響CPI（居民消費價格指數）上漲約0.59個百分點。

食品中，鮮果價格上漲8.5%，影響CPI上漲約0.18個百分點；蛋類價格上漲7.8%，影響CPI上漲約0.05個百分點；糧食價格上漲2.7%，影響CPI上漲約0.05個百分點；畜肉類價格上漲1.9%，影響CPI上漲約0.06個百分點，其中豬肉價格上漲3.9%，影響CPI上漲約0.05個百分點；水產品價格下降1.5%，影響CPI下降約0.03個百分點。

其他七大類價格同比六漲一降。其中，其他用品及服務、生活用品及服務、教育文化娛樂價格分別上漲2.6%、1.4%和1.2%，醫療保健、衣著、交通通信價格分別上漲1.0%、0.7%和0.1%；居住價格下降0.1%。

2月份居民消費價格分類別同比漲跌幅。（國家統計局）

各類商品及服務價格環比變動情況

2月份，食品煙酒類價格環比下降1.3%，影響CPI下降約0.38個百分點。

食品中，畜肉類價格下降5.9%，影響CPI下降約0.20個百分點，其中豬肉價格下降11.4%，影響CPI下降約0.17個百分點；鮮菜價格下降4.4%，影響CPI下降約0.11個百分點；蛋類價格下降3.6%，影響CPI下降約0.03個百分點；水產品價格下降1.5%，影響CPI下降約0.03個百分點；鮮果價格下降1.2%，影響CPI下降約0.03個百分點。

其他七大類價格環比兩漲一平四降。其中，醫療保健、居住價格分別上漲0.2%和0.1%；生活用品及服務價格持平；教育文化娛樂、交通通信價格分別下降0.8%和0.5%，其他用品及服務、衣著價格分別下降0.3%和0.1%。