泰總理感謝「最美保鑣」守護　中國遊客赴泰能否「順利又安心」？

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，另譯貝東塔），於2月5日至9日對中國進行正式訪問，訪華行程中與國家主席習近平會面談論中泰打擊電詐事件，以及出席哈爾濱亞冬會開幕。



此外，佩通坦此次訪華行程中，其身邊的內地女保鑣嚴月霞，因外形靚麗高冷引發關注，被不少網民稱為「中國最美保鑣」。2月9日回國後，佩通坦也在社交媒體發影片致謝，稱「因你的守護一切順利又安心」。



訪華結束回國後，佩通坦對「最美保鑣」的感謝，亦引發內地關注。內地《新民晚報》分析認為，此舉毫無疑問是感謝中方提供的安保服務。而通過社交平台非官方的輕鬆表達，以及以女性對女性的感謝，都能感受到泰國以佩通坦年輕形象、魅力進行的軟性宣介，轉而變為對泰國當下各種美好的宣介。

與此同時，佩通坦的感謝，亦是在給泰國國內看。來到中國的佩通坦能夠獲得「順利又安心」的守護，那麼中國遊客到泰國，是否也能獲得安心守護？

2025年開年，內地演員「星星」（王星）被假劇組騙至泰國後，再送到緬甸妙瓦底詐騙園區。事件引發內地民眾對泰國旅遊安全狀況的擔憂。1月底內地春節假期，應是中國遊客出境旅遊高峰，惟旅遊業卻掀赴泰旅遊退訂潮，讓以旅遊為支柱產業的泰國大受打擊。

佩通坦此次訪華前，泰國便宣布對枱面邊境緬甸一方的妙瓦底等地斷電、斷網、斷燃油，打擊緬甸電詐。訪華行程中，最重要的亦是會晤國家主席習近平，討論中泰聯合打擊電詐，皆意在恢復中國遊客赴泰旅遊信心。

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）2月5日抵達北京，展開4日訪華行程（FB@Ing Shinawatra）

2025年2月6日上午，中國國家主席習近平會見赴華進行正式訪問的泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）。圖為2人在會晤時握手。（X@ingshin）

佩通坦6日在北京採訪時，特別談及赴泰中國遊客的安全問題，表示去年赴泰中國遊客約670萬人次，呈現逐年增加的趨勢，泰方高度重視每一名赴泰中國遊客的安全，她本人多次與泰國旅遊警察等執法部門商討保護中國遊客旅行安全相關事宜，將全力照顧好每一名中國遊客。

此外，佩通坦訪華期間，中泰發布的聯合聲明中也提到，中泰雙方將在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下，打擊人口販賣、電訊詐騙、毒品走私、非法網絡賭博、跨境洗錢等范睢，展開聯合巡邏執法。雙方還將進一步討論確立合作機制，有效打擊網賭電詐，維護地區人民群眾生命財產安全。