「中國最美保鑣」保護泰總理再成話題　曾打倒5名日本空手道冠軍

中國國家主席習近平6日在北京會見來訪的泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，另譯貝東塔），談論中泰打擊電詐事件。



佩通坦身邊一名大陸保鑣嚴月霞，因亮麗高冷的外型引起熱議。不少網友大讚，嚴月霞目光如鷹：「又美又颯，是中國最美保鑣！」

泰國總理佩通坦訪問北京，身邊一名中國保鑣嚴月霞（右二）因亮麗高冷的外型引起熱議。（微博影片截圖）

嚴月霞先前擔任敘利亞總統夫人阿斯瑪阿薩德的保鑣時，就因清秀絕美側顏引起關注。（微博圖片）

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據《川觀新聞》報道，佩通坦在中國的公開行程中，總能見到嚴月霞在旁貼身保護。不少網友大讚：

「英姿颯爽」

「目光犀利又美又颯」

「眼睛好大好美啊」

「現在保鑣都這麼漂亮嗎」



事實上，這並非是嚴月霞第一次爆紅，先前擔任敘利亞總統夫人阿斯瑪阿薩德的保鑣時，就因清秀絕美側顏，引起關注。

公開資料顯示，嚴月霞出生於武術世家，河南信陽人，父親是退役特種兵，在父親的言傳身教下，她對武術的熱愛與日俱增，更進入少林寺深造。她以優異的成績考入北京體育大學武術專業，更曾打敗過5位日本空手道冠軍。

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泰國總理佩通坦本次為電詐事件來訪中國。她強調，泰方願與中方和其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電詐等跨境犯罪：

中國在國際事務中始終發揮負責任大國作用，堅定維護發展中國家利益，泰方願與中方加強協調配合，共同應對全球性挑戰。

2025年2月6日上午，中國國家主席習近平會見赴華進行正式訪問的泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）。圖為2人在會晤時握手。（X@ingshin）

中國男演員王星在泰國遭誘騙至緬甸的事件，令泰國旅遊業嚴重受挫。泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）除了要求有關部門打擊跨國犯罪，更利用人工智能，錄製影片用普通話表示將加大力度確保遊客在泰國的人身安全，期望挽回中國遊客春節期間前往泰國旅遊的信心。（泰國政府公關部Facebook）

2025年1月17日，泰國總理佩通坦用中文送上新年祝賀。（CGTN截圖）

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