福建擬開2高速通金門 2035望實現2小時直達 北京至台北正在規劃
撰文：鄭寧
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福建近日印發至2035年的公路網規劃目標，顯示將建包括「泉州—金門」及「廈門—金門」路線。
福建省交通運輸廳、福建省發展和改革委員會近日印發《福建省國省道公路網規劃（2024-2035年）》的通知，根據通知，至2035年，福建將形成「包容韌性、便捷高效、覆蓋廣泛、綠色經濟、安全可靠」的國省道公路網，具備世界一流的服務品質和網絡效率，基本建成福建「211」交通圈。
「211」交通圈意為，各設區市間2小時通達，福州、廈門漳州泉州兩大都市圈1小時通勤，設區市至所轄縣、各縣至所轄鄉鎮1小時基本覆蓋。意味著，未來2035年，福建將有望在2小時內直達金門。
規劃還提到，「泉金高速」「廈金高速」在2022年已被交通運輸部列為國家高速公路網。其中，泉金高速公路起點是泉州南安，終點是金門。依據規劃，該高速公路全長13公里，在國家高速公路網編號為G1533。
此外，公路網路線方案還提到編號為G3的「北京至台北」線路，不過目前規劃方案中，路線起點為閩浙界的浦城，終點為福建平潭。
2023年9月發布的《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》指出，推動閩台基礎設施應通盡通，構建立體式綜合性對台通道樞紐，暢通閩台與大陸其他地區連接通道。
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