喜茶暫停加盟申請　指行業內捲價格戰無意義　｢數字遊戲｣走到盡頭

2月10日，內地知名茶飲品牌喜茶宣布，將暫停接收事業合夥人業務申請，暫停加盟，並表示茶飲業的「數字遊戲」已經走到盡頭，無意義的價格、營收、規模內捲正嚴重消耗用戶對新茶飲的喜愛，行業內捲式的低價現狀，讓任何品牌都不可能只憑價格戰就贏得消費者。



喜茶、阿嬤手作等茶飲店仍大受港人歡迎，後者一杯甚至要等3小時。（林靄怡攝）

2月10日，喜茶發布了一封《不參與數字遊戲與規模內卷，回歸用戶與品牌》的內部全體電郵，表示過去幾年，出於資本目的、營收利潤考量的價格戰、盲目的門店規模擴張，導致行業陷入同質化競爭與門店過剩，用戶的需求被選擇性忽略，嚴重消耗用戶的喜愛，危害整個行業的根基。

喜茶在2024年三季度，提出了不打價格戰，今年將繼續堅持這一原則。電郵中表示，用戶需要的是真正好的產品與品牌體驗，不只是低價。行業普遍內卷式低價的現狀，讓任何品牌都不可能只憑價格戰就可以贏得消費者。

喜茶稱，經過深思熟慮，決定暫時停止接受事業合夥業務申請，接下來將以門店體驗與品牌內容為核心，攜手並支持現有喜茶事業合夥人更好地服務用戶。

喜茶聯名景德鎮中國陶瓷博物館推出「佛喜茶拿鐵」，涉嫌違反宗教事務條例，產品已下架。（微博＠流緒微夢169）

喜茶被視為網紅店。（新民周刊）

喜茶於2012年誕生於廣東江門，起初只是街邊小店，在發展的前10年一直堅持直營。2022年11月，喜茶推出事業合夥業務，在非一線城市展開加盟，令喜茶門店迅速擴張。據喜茶2024年9月披露數據，截至當時喜茶全國門店超過4300家，合夥人加盟門店超過佔超一半。

1月2日，喜茶發布2024年度報告亦表示，2024年下半年新開門店的平均業績顯著高於上半年，門店整體業績呈現出持續大幅超越行業大盤的趨勢。此外，喜茶更加速海外市場發展，在英國、法國、美國、澳洲等7個國家開設門店，包括港澳境外共有超70家門店，成為全球分布範圍最廣泛的中國新茶飲品牌。