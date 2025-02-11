騰訊進軍中東　投資沙特1.5億美元建數據中心

中國科技巨頭騰訊2月9日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行的LEAP2025科技峰會上宣布，將在當地建設首個中東數據中心。該數據中心將結合當地產業創新需求，並計劃在未來數年內投入超過1.5億美元，用於基礎設施、資源整合及投資建設，以推動中東數字經濟發展。



騰訊雲國際中東和北非副總裁胡丹在峰會上表示，非常高興能夠與沙特阿拉伯共同成長，數據中心的建設將加強騰訊對當地數字化轉型能力的支持。期待透過進一步加強騰訊雲在中東地區的雲服務，持續推動產業創新。

騰訊將在阿拉伯建「中東數據中心」。（騰訊雲）

對於騰訊雲的投資計劃，沙特阿拉伯通信和技術部（MCIT）副部長Mohammed AlRobayan表示，沙特阿拉伯近年來進一步鞏固了全球數字轉型領軍者的地位，他指出「這在很大程度上得益於我們兌現了發展國家數字經濟的承諾」。

Mohammed AlRobayan進一步表示，騰訊雲選擇在沙特阿拉伯建設其首個中東數據中心，充分證明全球企業對該國作為科技樞紐的信心，「我們也相信，未來，下一代雲服務、人工智能及數字服務將從這裡走向世界。」

據內媒報道，騰訊計劃在2025年內正式啟用該數據中心，並將採用「雙可用區（AZ）」架構，就近為中東及周邊市場的企業提供高品質的彈性計算、存儲、安全、AI等雲端服務，協助當地企業及機構加速數字化轉型。

報道指出，騰訊雲預估，未來幾年內將投入總價值超1.5億美元的資源，以強化沙特阿拉伯及整個中東地區的數字基礎設施，進一步推動該地區的科技創新與經濟發展。