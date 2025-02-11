｢每幀都是藝術｣《哪吒2》特效公司擬登北交所　騰訊或成最大贏家

2月10日，電影《哪吒之魔童降世》總票房（含預售）突破11.52億美元，進入全球影史票房榜前30名。哪吒電影中精緻的特效、逼真的細節，更被評「每一幀都是藝術」，幕後製作公司也開始受到關注。



其中，出現在片尾致謝名單中的數字內容製作公司 「原力數字」，也因擬登陸資本市場，準備在北交所上市，外界更關注到騰訊是該公司的主要股東。



北交所官網顯示，去年12月31日，原力數字北交所上市申請獲受理，保薦機構為中泰證券，2月5日，原力數字披露了首輪監管問詢函。

震撼的海妖鎖鏈、巨大的虛空裂口初現在陳塘關等，這些《哪吒2》中畫面，均來自原力數字。其中鎖鏈鏡頭更是讓觀眾印象深刻，每根鎖鏈的運動軌跡都經過精密計算，不僅要展現出戰爭混亂，還需要有秩序感和暴力美學的視覺效果。原力數字的特效團隊推翻了37個方案，進行上千次動態模擬，才做到近乎完美的呈現。有團隊成員開玩笑說，「頭髮都掉光了」。

《哪吒2》中海妖鎖鏈特效來自原力數字。

除與《哪吒2》合作外，原力數字還參與過電影《捉妖記2》、《凡人修仙傳》等知名動畫項目的製作。

遊戲亦是原力數字的主要優勢。招股書顯示，公司遊戲 3D 內容受托製作業務收入占各期主營業務收入比例超過5成。原力數字與騰訊、網易、育碧、暴雪等知名的遊戲廠商亦都有過合作，參與過的遊戲項目包括《王者榮耀》《陰陽師》《永劫無間》《第五人格》《博德之門 3》等。

值得一提的是，騰訊亦是原力數字的主要股東之一，騰訊旗下的林芝利創持有原力數字 12.13%股份。且招股書顯示，原力數字的第一大客戶連續三年均為騰訊集團。

《哪吒2》中的致謝名單出現「原力數字」。

騰訊旗下的林芝利創持有原力數字12.13%的股份。

原力數字主要業務。

雖然已為行業頂尖，但原力數字曾於2018年斥資2.32億打造《媽媽咪鴨》卻僅收3千多萬票房，巨大的虧損使原力數字在2021年上市失敗。此次上市申請雖獲受理，亦因背後有騰訊作為主要股東，監管層要求原力數字補充披露與騰訊集團的關聯關，以及是否會對騰訊構成依賴。

此次IPO發行上市，原力數字計劃募集資金4.88億元。招股說明書顯示，原力數字在 CG 技術、虛擬現實、動作捕捉等領域擁有多項核心技術。公司自主研發的「原力引擎」能夠實現高效、高質量的動畫製作，為打造精品內容提供了技術保障。