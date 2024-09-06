國足球迷絕望10元售主場門票？內媒：退票時間已過　實名制難轉讓

周四（5日）舉行的2026世界盃亞洲區預選賽第三階段第一輪比賽上，中國隊作客以0-7大敗予日本隊，創下世盃外史上最大敗仗，網民在微博痛斥國足，「一點臉都不要」。



事後，9月10日國足主場對陣沙特阿拉伯的比賽成了不少球迷的洩憤點，許多球迷想把球票退掉，原本備受期待的大連主場門票，竟傳出在二手交易平台上出現10元（人民幣．下同）放售的情景。



不過內媒報道指出，並未發現有關情況，實際上實名制下，甩賣門票變得非常困難。亦因此，對於極度失望的球迷而言，手上的球票落得「價格貴、轉不出、退不成」的困境。



在國足慘吞日本七蛋後，社交平台瘋狂傳播標著「十塊錢甩賣」、「含淚割愛」的門票截圖，有網友留言稱看國足比賽是花錢買氣受，「國足，為了讓你少一個人被罵，我退票了，別在家門口受辱」。不過報道指出，二手票務交易平台上並未發現有以10元出售國足對陣沙特比賽的門票信息，反而平台上展示的門票價格和官方售價幾乎一致，大多在280元至1200元不等。

原本備受期待的大連主場門票，竟傳出在二手交易平台上出現10元放售的情景。（海報新聞）

有經營票務的店主透露，當前體育賽事及演唱會的票務管理日益嚴格，實名制購票已成為常態，所以買了票的消費者即使不去看，也賣不掉票，因為必須持購票人本人身份證件入場。即使真的因故無法觀看比賽或演出，往往也是選擇通過正規渠道進行退票或轉讓，而非低價拋售，這是因為沒有人願意冒險購買無法驗證身份的票。

然而，現時就算球迷極度失望，想要在官方網站退票，也不能成事。根據票務公告，國足對陣沙特的比賽，免費退票時間為8月23日17時至9月4日0時，也就是說現時已退票無門。

門票正式價格大多在280元至1200元不等。（海報新聞）

大麥網官方客服亦直言，該場賽事門票目前已經不支持退票，入場需要攜帶觀賽人實名身份證原件，人臉識別才能入場，所以也不支持轉贈。據大麥網相關數據顯示，這場中沙之戰的門票價格在280元至1680元之間，其中780元至1680元價位的門票仍有大量剩餘。這與數月前國足在沈陽迎戰泰國的情況大相逕庭。

對此，業界人士分析，原因是國足的成績太差，且球票又太貴。在網上，很多球迷也留言稱去大連看球的費用還不如去日本看球來得划算。相比之下，日本主場對陣國足的門票，普遍價格為300至400之間，學生票甚至只用80元。

球迷稱去大連看球還不如去日本看球來得划算。（海報新聞）

內媒形容，在一次又一次挑戰底線的傷害後，中國足球也失去了一批又一批的熱情球迷的心，球迷們曾經的熱忱也被一次次的失望所消磨。