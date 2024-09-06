慘吞日本7蛋同晚　國足球迷｢桂二牛｣病逝　曾因輸波怒砸17寸電視

在周四（5日）舉行的2026世界盃亞洲區預選賽第三階段第一輪比賽上，中國隊作客以0-7大敗予日本隊，創下世盃外史上最大敗仗，網民在微博痛斥國足，「一點臉都不要」。同日晚上，中國球迷圈得知另一惡耗，據江西潯陽區足球協會消息，知名球迷、北京奧運會火炬手桂二牛於當晚23時40分因病逝世。據了解，桂二牛在全國球迷中頗具影響力，曾因球賽落敗而怒砸17寸黑白電視，還跳進長江，令不少人印象深刻。



國足作客日本慘吞7蛋後，球員神情落寞。（微博）

來自江西的桂二牛是名忠實的球迷，只要去江西看現場比賽，就一定能看到他的身影。即使在全國球迷中，其對足球的熱愛也是頗具影響力。

值得一提的是，在1985年時，他曾因中國隊在一場球賽中落敗，結果一怒之下砸電視並跳江。

這場比賽就是對香港意義非凡的「五一九之役」（內地亦稱為「五一九慘案」）。1985年5月19日，剛獲得1984年亞洲盃亞軍的中國隊第三次向世界盃發起衝擊，坐鎮北京工人體育場迎戰來訪的港隊。結果，打和即可出線的中國隊卻以1-2不敵港隊，無緣晉級。

五一九之役對香港球壇意義非凡。（網上圖片）

在家中觀看這場比賽後的桂二牛悲憤交加，他一怒之下砸了17寸的黑白電視，怒跳長江，最終被漁民所救得以倖免遇難。

後來，在2004年的亞洲盃決賽上，他為了比賽不惜騎單車，花了28天、1870公里趕到北京為中國隊加油。當時中國的對手正是日本，並以1-3落敗。

桂二牛早年曾因中國隊在一場球賽中落敗，結果一怒之下砸了17寸的黑白電視，並跳進長江。（微信）

他曾解釋，左臉紅色代表了江西紅土地，是紅色革命根據地。（微信）

桂二牛曾任北京奧運會火炬手。（齊魯壹點）

報道形容，人們只要第一次看見桂二牛，就會牢牢地記住他，因其有著獨特的加油風格，是球場上一道醒目的風景。

據指，他經常頭戴紅色牛角帽，左臉塗紅油彩，右臉寫紅大字。對此，他曾解釋，左臉紅色代表了江西紅土地，是紅色革命根據地；右臉寫「八一」象徵八一起義，因自己是江西球迷。而當為國家隊加油助威時，他則會在臉上寫上「中國」二字。他還經常在身上寫著大大的「紅」字。

2023年9月，足協領導專門到醫院看望桂二牛。（微信）

2023年9月5日上午，當時桂二牛已患病，九江市潯陽區足協常務副主席黃夢筆、副主席段錦華、李書秋、倪革榮等足協領導專門來到醫院看望正在住院治療的桂二牛，為他送上祝福，並鼓勵他積極調養，早日康復，再次回到球場上為中國足球吶喊、助威。

桂二牛當時回應道，自己一定會盡快休養好身體，爭取早日歸隊，繼續為推動足球事業發展貢獻自己的力量。