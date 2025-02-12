解放軍對台灣軍艦喊話：元宵節快樂　台海周邊實兵對抗演習

今日（2月12日）是元宵節，《央視》報道，解放軍元宵節在台島周邊實兵演練，海軍淮北艦更向台灣軍艦宜陽號喊話，「祝你們和你們的家人元宵節快樂」，還用台語補充「順風順水攏吉利（都吉利），團團圓圓無代誌（沒有事情）。」



《央視》公布解放軍東部戰區今12日最新演習畫面，並且強調「元宵節解放軍位於台島周邊實兵演習」，影片中提到，從除夕到元宵節，東部戰區一線部隊始終堅守戰位，時刻保持待戰狀態，多次出動海空兵力位台島周邊執行戰備警巡和訓練任務。

海軍淮北艦更向台灣軍艦宜陽號喊話，「祝你們和你們的家人元宵節快樂」。（央視）

《央視》公布解放軍東部戰區今12日最新演習畫面，並且強調「元宵節解放軍位於台島周邊實兵演習」。（央視）

海軍淮北艦李昭東受訪稱，「我們在執行戰備警巡任務的時候，都時刻保持箭滿弦、彈滿倉狀態，武器系統也是處於發射準備狀態，隨時可以擊發。」

淮北艦軍官則向台灣軍艦喊話稱，「中國台灣宜陽號，中國海軍淮北艦叫」我方則回應，「我是宜陽艦，請回答」，不過並未獲得回應。

接著該名軍官表示，「元宵節是我們兩岸中國人的傳統節日，值此佳節之際，祝你們和你們的家人元宵節快樂」，後面刻意又用台語說，「順風順水攏吉利，團團圓圓無代誌。」

海軍淮北艦向台灣軍艦宜陽號喊話，「祝你們和你們的家人元宵節快樂」。（影片截圖）

《央視》公布解放軍東部戰區今12日最新演習畫面，並且強調「元宵節解放軍位於台島周邊實兵演習」。（央視）

《央視》公布解放軍東部戰區今12日最新演習畫面，並且強調「元宵節解放軍位於台島周邊實兵演習」。（央視）

《央視》公布解放軍東部戰區今12日最新演習畫面，並且強調「元宵節解放軍位於台島周邊實兵演習」。（央視）

影片接著寫道，東部戰區空軍某場站，多批次殲-10C戰機依次起飛。前往台島周邊空域執行警巡任務，「子夜時分，數架轟-6K戰機陸續起飛，執行跨晝夜飛行任務。」

解放軍空軍某部飛行員張哲琦受訪時，「我在空中看到下面兩岸燈火璀璨特別美，然後腦海裡全是燈火裡的中國」，刻意展現自己飛行距離十分貼近台灣。

張哲琦補充說，「我們中國人總講每逢佳節倍思親，但萬家團圓少一人。我認為我們不僅要小家團圓，也要大家團圓，那時候的元宵才更美更甜。」

台媒報道稱，解放軍東部戰區刻意釋出在台海周邊演訓消息，主要劍指美軍兩艘軍艦2月10日至12日穿行通過台灣海峽，解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校今12日凌晨首先證實有此事，美「約翰遜」號驅逐艦、「鮑迪奇」號海洋測量船2月10日至12日過航台灣海峽。

李熹表示，東部戰區組織海空兵力對美艦船過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。美方行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。