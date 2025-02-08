報告：解放軍聯合作戰面臨島鏈困境　不具攻台能力

近日，台灣陸委會發布最新一期中國大陸情勢報告，稱中共總書記習近平推動軍改以來，解放軍現代化建設加快，提高所有戰爭領域能力。然而報告強調，其聯合作戰面臨島鏈困境，不具攻台能力。



陸委會2024年第4季中國大陸情勢報告彙整美國國防部2024年中國軍力報告（CMPR）與其他資料做出上述表示。報告稱，自習近平2015年推動軍改以來，解放軍加快現代化建設，提高所有戰爭領域能力，擬成為可進行陸、海、空以及核力量、太空、電子戰和網路空間行動的聯合部隊；不過尚有重大缺陷，包括指揮能力、遠程後勤和城市作戰等方面。

報告指，現時解放軍擁有超過370艘艦船與潛艦，包括140多艘主力水面艦，規模世界第一，並有逾1300架第四代戰機，為印太地區數量之最；不過在第一島鏈以外的聯合作戰能力仍然受限，主要是出於體制問題。解放軍在第一島鏈內外海空域測試聯合能力，在第一島鏈以外的聯合作戰能力有限，出現島鏈困境，主要問題在於其迄今沒有建立多領域一體化聯合作戰網路訊息體系，將不同領域作戰要素融為一體、整體連動。

另一方面，報告提到，習近平加大反貪腐力道，可能打亂解放軍實現2027年現代化目標進程；解放軍演訓愈來愈重視台灣海峽軍事突發事件，持續磨練攻台技能，同時阻滯或拒止第三方干預。報告強調，對岸更擔心的，是美國介入台海衝突。

此外，相較2022年、2023年中共彈道與巡弋導彈發展狀況，洲際和中程彈道導彈數量穩定成長，2023年較前一年分別成長14.3%、30%，射程超過1500公里陸基型巡弋導彈增幅33.3%，顯示解放軍強化第二島鏈內遠程區域拒止能力；而受解放軍演練次數增多有所消耗影響，台海及周邊地區短程彈道導彈數量減少10%。