哈利波特影城落戶上海　擬2027年開幕採預約制　官方透露票價多少

2月12日，錦江國際集團宣布將與美國華納兄弟（Warner Bros）共同開發哈利波特影城，投資額約28億元（人民幣，下同），預計今年下半年正式動工，最遲2027年年底開幕，屆時會採取預約制，門票價格將對標英國、日本的哈利波特影城。



上海錦江樂園有限公司董事長鄭蓓介紹，錦江樂園的面積超過10萬平方米，此次引入的哈利波特製片廠之旅（上海）（The Making of Harry Potter）項目約為5萬平方米，包括室內景區、外景區、地下停車場。除了酒店、摩天輪會更新後保留之外，錦江樂園內原有的遊樂設施將全部拆除。

哈利波特製片廠之旅（上海）項目中的「Diagon Alley」場景效果圖。（錦江國際集團）

上海擁有迪士尼樂園（Disneyland），樂高樂園（LEGOLAND）也預計2025年開幕。鄭蓓介紹，前者屬於遊樂園，但哈利波特製片廠之旅是類似於博物館的參觀體驗項目，園內會有電影拍攝場景、電影道具的展示和陳列，還會有電影技術的展示，90%的參觀線路設於室內，「所以它不是一個遊樂園，應該說與迪士尼是兩個業態，是一個錯位競爭的概念」。

開幕後，哈利波特製片廠之旅將採取全預約制，遊客需要提前預約日期和時間，門票價格將對標英國、日本的哈利波特製片廠之旅項目。目前，該項目在日本、英國的門票價格約320元至460元。

錦江樂園的摩天輪將會更新改造。（上海錦江樂園）

有傳錦江樂園的摩天輪會從原來的108米升高到168米，鄭蓓表示，摩天輪是特種設備且使用年限已過，因此會更新改造，暫定高度為118米，但仍要通過國家相關部門的審核才能落實，「因為摩天輪如果達到168米，就沒有辦法做哈利波特了，我們要考慮兩個項目的兼容性」。

目前，上海錦江樂園每年的遊客量約在80萬人次。鄭蓓介紹，預計2027年重新開園後，僅哈利波特項目一年就能接待約200萬人次的遊客（不包括摩天輪、酒店等原有項目）。由於錦江樂園的摩天輪和酒店都在此次改造中得以保存，未來開園後，錦江樂園、哈利波特的兩個IP和名稱可能會同時保存。