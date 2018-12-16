【同仁堂「蜂蜜門」】涉事企年產食品5000噸　京食藥監開展調查

15日，媒體曝光了同仁堂蜂蜜生產商江蘇鹽城金蜂回收過期使用蜂蜜。對此，同仁堂今（16日）早聲明稱相關產品已全部封存。 有媒體發現，涉事生產企業鹽城金蜂是鹽城市濱海縣通榆鎮重點工業項目，據政府消息，其年產蜂蜜系列食品5000噸以上。 據悉，北京市大興區食藥監管部門已前往鹽城金蜂的北京委託方、即北京同仁堂蜂業有限公司開展調查，並表示如發現北京企業從事或參與相關違法行為，將依法嚴肅查處。

媒體發布的片段顯示，多名工人將已經撕掉標籤的過期或者臨近過期的蜂蜜，倒進大桶回收。（影片截圖）

昨日，江蘇電視台「南京零距離」節目曝光北京同仁堂蜂蜜生產商鹽城金蜂被曝回收過期蜂蜜。

北京同仁堂：相關產品未流向市場

今天上午，北京同仁堂聲明稱，相關產品已全部封存，未流向市場。聲明中北京同仁堂表示，已通知鹽城金蜂在調查期間暫停其受託加工生產活動，對所涉物料全部進行封存，並將全力配合上級公司和政府監管部門開展調查，若發現確有違法違規行為，將追究責任、嚴肅處理。同時向所有消費者鄭重致歉，感謝媒體的監督。

而北京大興區食藥監管部門已於今日前往北京委託方開展調查，並表示如發現北京企業從事或參與相關違法行為，將依法嚴肅查處。北京市食品安全監管部門有關負責人表示，食品委託企業要對其委託生產的食品建立嚴格的食品安全管控制度，珍惜品牌榮譽，對消費者負責。

媒體還注意到，涉事代工廠鹽城金蜂為當地重點工業項目。根據《濱海日報》2015年的一篇名為《通榆重兵出擊力推重大項目》的文章，通榆鎮表示，要加快金峰食品的建設速度。

另據鹽城市濱海縣人民政府官網2015年3月26日發布的消息，通榆鎮在一季度引進1個單體投入5000萬元人民幣的鹽城金蜂食品科技項目，該項目佔地30畝，年產蜂蜜系列食品5000噸以上。

另據濱海縣環保局2017年9月15日發布的消息，鹽城金蜂計劃投資2000萬元人民幣擴建「年產蜂蠟2000噸，蜂王漿50噸，蜂產品製品30噸加工項目」，項目已取得濱海縣經信委出具的備案證。

（北京青年報、澎湃新聞）