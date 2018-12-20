中國外交部證實：加拿大女子麥基弗因非法就業被行拘　

加拿大傳媒《全國郵報》早前引述消息再有第三名加拿大公民被中國政府拘留，中國外交部發言人華春瑩在周三（19日）曾稱「沒有聽說」。 華春瑩在周四（20日）的例行記者會上再被問到此事時，證實確有一名加拿大女子因非法就業問題被中國地方公安機關處以行政處罰。

華春瑩指麥基弗因非法就業而被中國地方公安機關行政拘留。（Facebook截圖）

華春瑩強調，涉事加拿大女子麥基弗（Sarah Mclver）是被行政拘留，與此前前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）涉嫌從事危害中國國家安全活動的情況不同。中方和加方就此有順暢的領事溝通，並將為加方行使領事工作提供便利。

據《全國郵報》此前報道，麥基弗來自加拿大阿爾伯塔省（Alberta），事發之際正在中國的一間學校教書。麥基弗因簽證問題被中國政府拘留，將會被安排遣返加拿大。

康明凱（左）與斯帕弗（右）先後被中國政府以涉嫌從事危害國家安全活動為由拘捕。（資料圖片）

資料顯示，一般外國人要在中國合法工作，用人單位須為該外國人申請就業許可，經獲准並取得《中華人民共和國外國人就業許可證書》後方可聘用，同時該外國人要持有有效護照或能代替護照的其他國際旅行證件，即應持「Z」字簽證入境，並於入境後取得《外國人就業證》和外國人居留證件，方可在中國就業。

根據《中華人民共和國外國人入境出境管理法實施細則》第44條，未經中國勞動部或者其授權的部門批准私自謀職的外國人，在終止其任職或者就業的同時，可以處1000元人民幣以下的罰款，情節嚴重更可處限期出境。

（綜合報道）