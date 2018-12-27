【權健黑幕】天津多部門調查組進駐集團　商品陸續遭電商下架

內地大型持牌直銷公司權健集團近日深陷虛假宣傳和非法傳銷風波，國家市監總局在周四（27日）已表明關注事件，而天津市方面亦已介入調查，部份電商平台亦陸續把權健集團的商品下架。

內地大型持牌直銷公司權健集團近日深陷虛假宣傳和非法傳銷風波。（視覺中國/資料圖片）

天津市委、市政府今日（27日）責成市市場監管委、市衛健委和武清區等相關部門成立聯合調查組，對事件展開調查核實，調查組目前並已進駐權健集團展開核查。

而國家市場監管總局相關負責人今日亦表示，已經關注到權健集團涉虛假宣傳和非法傳銷的網絡輿情，相關業務司局正在了解情況。當局昨日亦曾公告指，要求生產經營企業，不得明示或暗示保健食品具有疾病預防或治療功能等。

而京東、天貓、蘇寧、唯品會等電商平台目前已無法顯示有關權健的商品，當中唯品會方面表示，從來沒賣過權健的商品。而蘇寧頁面上則顯示「根據相關法律法規和政策，無法顯示相關的商品」。

不過，在淘寶平台上還有諸多賣家正在銷售權健商品，比如權健骨正基鞋墊、權健肽正品、權健衛生巾等。截至12月27日下午，依然有評價記錄在產生。而阿里巴巴方面則表示：「我們高度重視，正在等待總局的調查結果。」

（澎湃新聞網）