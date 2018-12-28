【權健黑幕】上海突擊檢查權健門市　部分被揭涉無牌經營虛假宣傳

內地大型持牌直銷公司權健集團捲入虛假宣傳和非法傳銷風波，有見及此，上海多區的監管部門在周四（27日）突擊檢查權健在當地的門市，部分被發現涉嫌無牌經營、虛假宣傳等問題。 另一方面，權健以「中醫」、「自然醫學」為賣點，國家中醫藥管理局隨即在周四召開會議，就整治打着中醫旗號養生保健服務亂象，保障群眾健康進行專題研究。

權健在上海的門市被發現涉嫌無牌經營、虛假宣傳等問題。（澎湃新聞）

「火鳳凰火療養生館」涉嫌無牌經營被取締。（澎湃新聞）

有門市張貼大量宣傳療效的廣告，涉嫌虛假宣傳。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，上海衞生監督部門及市場監管部門對轄區內部分權健門市展開調查，大多集中其是否有虛假宣傳或非法行醫。其中一間位於徐匯區的「權健火療館」，經查後實際只是一間美容公司，經營範圍不包括其從事的面部護理、胸部護理、身體按摩、火療等業務。由於沒有權健的加盟協議，權健火療館擅自變更登記事項，已責令其立即改正，並將會同區衞計委對展開調查處置。

至於另一間位於靜安區的「火鳳凰火療養生館」，其從事保健按摩以及火療經營，現場亦有大量廣告標語宣傳火療、權健牌靈芝孢子粉、湧泉貼、精油等。惟檢查人員未發現火鳳凰火療養生館有與權健簽訂任何相關購銷、代理等協議，亦無法提供直銷證明。由於無法提供營業執照和醫療服務資格證明，火鳳凰火療養生館屬無牌經營和虛假宣傳，負責人目前已被帶走調查，門市亦被取締並限期搬離。

權健位於天津的總部。（視覺中國）

權健創辦人束昱輝。（視覺中國）

國家中醫藥局要求全面排查

另一方面，國家中醫藥局召開會議，認為當前社會上中醫養生保健服務有魚目混珠、服務能力參差不齊、產品宣傳不科學不規範不合法等現象。會議強調要梳理排查相關亂象，採取切實有力措施，打擊假借中醫藥旗號進行虛假宣傳和售賣虛假產品的行為。會議同時要求各級中醫藥主管部門要針對發布中醫醫療廣告、培訓、保健服務及產品等問題展開全面排查和梳理，會同相關部門從嚴從速處理。

至於已進駐權健集團位於天津總部的聯合調查組，相關負責人在周五（28日）表示，市政府對此事高度關注，要求盡快查清事實，回應社會關切，「按要求，我們將根據調查結果，依法分類區別處置，合法的依法保護，違法的堅決打擊，違規的取締整治。」負責人又提到，對涉及專業領域的調查工作，調查組已邀請相關權威專家進組協助，並持續與國家相關部委和其他省市積極對接，尋求指導幫助，「一經查實違法違規行為，將堅決打擊，嚴格處罰，毫不手軟；對於合法經營部分，我們也會進一步予以規範，加強監督和監管。」

（澎湃新聞）