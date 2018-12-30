【非洲豬瘟】農業農村部稱疫情不能蔓延成勢　強調做好防控工作

12月30日，全國農業農村廳局長會議在北京召開。會議提及近月在中國多地擴散的「非洲豬瘟」疫情，強調不能「蔓延成勢」，要做好防控工作。

非洲豬瘟已在23個省級行政區爆發。（張浩維攝）

會議指出，各級農業農村部門要著眼農業風險防控，突出抓好非洲豬瘟防控等專項工作，強調非洲豬瘟不能「蔓延成勢」，需毫不鬆懈做好防控工作。同時要求各地確保「脫貧攻堅」不能延誤，堅決打贏「精準脫貧攻堅戰」。

會議還強調，2019年，農業農村系統要立足新任務新要求，全面履職盡責，統籌做好農業發展、鄉村建設、農村改革、政策謀劃等方面工作。一是毫不放鬆抓好農業工作，推動高質量發展，強化農業科技創新和推廣應用，大力培育新型職業農民；二是統籌抓好農村工作，進一步打開鄉村振興良好局面；三是深化農村改革，有效激發鄉村發展活力；四是加強重大政策研究，強化鄉村振興制度供給。

至今23省級行政區爆疫情

儘管農業農村部稱疫情不能「蔓延成勢」，但自今年8月3日遼寧瀋陽一養豬場爆發首宗疫情並造成47頭活豬死亡後，疫情已迅速在中國多個省級行政區蔓延。

截至目前（12月30日），依照農村農業部通報，黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、山西、河南、天津、安徽、江蘇、浙江、湖南、貴州、雲南、重慶、湖北、江西、福建、四川、青海、上海、廣東均已爆發非洲豬瘟，涉及23個省級行政區。