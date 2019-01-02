【權健黑幕】涉嫌傳銷犯罪和虛假廣告　公安機關對權健立案偵查

業務範圍遍及保健食品、化妝品、醫療服務等的內地大型持牌直銷公司「權健集團」近日深陷虛假宣傳和非法傳銷風波。最新消息指，公安機關已對權健涉嫌傳銷犯罪和涉嫌虛假廣告犯罪立案偵查。

權健涉嫌傳銷犯罪和虛假廣告，已被立案偵查。（資料圖片）

據《津雲》報道，自「權健事件」聯合調查組進駐權健以來，經過調查取證，事件處理工作取得階段性進展。

聯合調查組指出，經前期工作發現，權健公司在經營活動中，涉嫌傳銷犯罪和涉嫌虛假廣告犯罪，公安機關已於2019年1月1日對其涉嫌犯罪行為立案偵查。同時，相關部門依法查處取締不符合消防安全規定的火療養生場所、開展集中打擊清理整頓保健品亂象專項行動。

聯合調查組有關負責人表示，天津始終堅持以人民為中心的發展思想，對人民的健康高度負責，合法的依法保護，違法的堅決打擊，違規的取締整治，絕對不允許「打著直銷的旗號幹著傳銷的勾當」。對於違法違規行為，態度是嚴厲打擊、嚴厲查處、絕不手軟。

網文揭露權健虛假宣傳、非法傳銷等問題

早前報道，內地著名醫學知識分享網站的微信公眾號「丁香醫生」日前文章，直指權健集團涉嫌虛假宣傳、非法傳銷等問題。當中以3年前病逝的惡性生殖細胞瘤患者內蒙古4歲女童周洋為例，周父聽信權健的推銷中斷化療，改服食其提供的「抗癌」產品。結果兩個多月後，周洋的病情沒有半點起色，回到醫院重新接受檢查，更發現腫瘤已經復發並轉移，回天乏術。

事件在內地社會引起高度關注，涉及權健的種種醜聞也相繼曝光，包括權健員工和經銷商食衛生巾證實產品「安全性」、男子使用權健汗蒸設備後死亡等。天津市委、市政府則於上月27日責成市市場監管委、市衛健委和武清區等相關部門成立聯合調查組，進駐權健集團展開核查。