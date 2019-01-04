加拿大參眾議員敏感時刻訪中國　或談及被捕公民

華為副董事長孟晚舟12月1日於溫哥華被捕後，多名加拿大公民於中國被捕，令兩國關係緊張。雖然時機敏感，加拿大參眾議員組成的訪問團仍會如期於周日至下周六（6日至12日）訪問中國。

加拿大廣播公司（CBC）報道，是次訪問由加中議會協會（Canada-China Legislative Association）主辦，訪問團成員包括聯邦參議員胡子修（Victor Oh）、戴伊（Joseph Day）、眾議員譚耕（Geng Tan）、庫珀（Michael Cooper）等。訪問團本周日至下周六訪問上海、深圳和香港。

孟晚舟被捕以來，有13名加國公民於中國被捕，包括加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）。中方以二人「危害國家安全」為由拘捕他們，被批評是「隨意執法」；加拿大聯同美國、澳洲和英國要求中國放人，引起外交風波。

訪問團成員庫珀預計，與中國官員開會時可能會提及此事，但強調會議的重點是兩國關係。

不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia）全球事務專家埃文斯（Paul Evans）認為，加中關係正處於艱難時期，而且相信短期內無法和好，但也不應斷絕來往，反而更需要增加溝通渠道，因此如期訪問是明智之舉。

（加拿大廣播公司）