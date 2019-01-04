中國拘13加拿大人　司法部：依法進行

中國司法部副部長劉振宇就中國拘捕13名加拿大人一事在周五（4日）上午表示，「中國是法治國家，都是依法進行。」

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）周四接獲加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）發言人貝魯布（Guillaume Bérubé）回應指，自2018年12月1日孟晚舟被捕以來，當局留意到有13名加國公民於中國被捕，不包括香港，當中有最少8人已獲釋。

中國國務院新聞辦公室周五在北京舉行「全面推行行政執法公示制度有關情況」新聞發布會，劉振宇對此僅簡單回應說：「我們也注意到記者的關注」。

劉振宇表示，「但是我想說，中國是個法治國家，在這個問題上的處理上，都是依法進行的，同時也會在處理過程中依法保護當事人的合法權利」。

數名加人被捕 涉中加外交風波

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人斯帕弗（Michael Spavor）和女教師麥基弗（Sarah McIver）早前先後在中國被捕，其中僅得麥基弗獲釋返國，其餘二人仍遭拘留接受調查。渥太華未有公開其他在華被捕公民的身份。

遼寧省高級人民法院刑事審判第二庭12月29日審理加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉嫌走私毒品罪上訴一案，裁定將案件發還原審法院重審。

美國國務院周四（3日）發出對中國的最新旅遊警報，指北京當局隨意執法，因此呼籲到當地的國民需加防範，同時或令兩國關係再次陷入緊張。

（綜合報道）