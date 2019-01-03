112萬幹部與維族基層「結對認親」　統戰部：民族團結翻開新一頁

中共中央統戰部微信今日（3日）以長文宣傳共產黨幹部與新疆民眾「結對認親」政策下的「強大正能量」故事，號稱至今已有共有112多萬名幹部職工與169多萬戶各族基層群眾結對認親。

民族團結「結親周」活動舉行期間，自治區黨委統戰部的結親幹部深入田間地頭，幫助結對親戚摘棉花。（統戰新語）

新疆書記也結對認親

內地當局推動的「結對認親」活動，要求各級幹部職工「分批次來到農村社區，自帶行李住進結親戶家中，與他們同吃、同住、同勞動、同學習」，統戰部這篇近3000字的文章今日刊登在其微信「統戰新語」。早在2016年10月16日，新疆維吾爾自治區黨委召開「民族團結一家親」和民族團結聯誼活動動員大會，內文聲稱新疆民族團結史冊翻開了嶄新的一頁。

文章指，新疆自治區黨委書記陳全國趕赴和田地區于田縣先拜巴紮鎮良種場村，看望自己的結對親戚托乎提汗•庫爾班一家。陳全國說：「我非常高興和你們這個有民族團結光榮傳統的家庭結為親戚。以後我們要常來常往，沒事拉家常，遇事多商量，共同把庫爾班大叔愛黨愛國愛社會主義的光榮傳統繼承好、發揚好。」

這篇文章提到，新疆各地各部門各單位積極回應、迅速落實，「掀起了民族團結一家親和民族團結聯誼活動的熱潮」。文章又舉出諸多當地民眾自稱受惠的例子，包括阿合奇縣第三幼稚園把學習國家通用語言與習慣培養結合起來，讓民族團結的種子從小生發、代代傳承。文章圖說寫着：「在結對認親戶子女參觀烏魯木齊科技園，孩子們不由地在電子觸摸屏上寫下民族團結」。

文章亦訪問了「不由地豎起了大拇指」、今年78歲的阿圖什市上阿圖什鎮依克薩克村農民西熱甫•布熱汗，他說：「要是沒有黨的好政策，沒有民族團結的好局面，我們就過不上好日子。」

美媒：評估維族人忠誠度

美媒《紐約時報》上月20日亦曾報道指，內地首批結對認親運動始於2014年，官方當時派遣20萬名中共黨員，包括少數民族黨員，以「結親」為名義，在維吾爾人的村子裡常住，目的是「訪民情、惠民生、聚民心」。

報道指，這些漢族「大哥大姐」進村時都是一身遠足行頭，背包行李塞滿電熱水壺、電鍋以及送給主人的其他各種實用禮物。在他們正式入住維族家庭後，首要任務是幫維族「弟弟妹妹」制訂「時間表」：每天早上在村黨支部辦公室外舉行升旗儀式、唱國歌；晚上參加習近平「新中國」願景課程；白天則是「文化課程」，學習用普通話交談，觀看經批准的電視節目，練習書法、唱紅歌。

報道稱，「大哥大姐」前來並非無所事事，而是要執行許多工作，包括持續觀察村民並做筆記，評估維吾爾人對「祖國」的忠誠度、注意他們的中文水平，以及留意他們對伊斯蘭教的忠誠是否有「極端」跡象。「大哥大姐」會接到如何行事的書面指導，手冊裏提供指導原則，以及需要填寫的表格，然後用電腦導入數據庫中。