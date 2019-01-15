【嫦娥四號】美國盼中國延長中繼星壽命：以後我們登陸月背也要用

在嫦娥四號探測器成功登陸月背後，央視《面對面》節目於1月13日播出了對中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁的專訪。 在節目中吳偉仁透露，得知中國要發射「鵲橋」中繼星並探測月背時，美國科學家向中方提出了多項合作請求，並稱希望中繼星工作時間長一些，這樣以後美國探測月球背面「希望到時也能利用這顆中繼星」。

吳偉仁在節目中表示，美國科學家在了解了中國的相關計劃後，希望中國能夠將中繼星的工作時間設計得更長一點。（影片截圖）

吳偉仁在節目中表示，美國科學家在了解了中國的相關計劃後，希望中國能夠將中繼星的工作時間設計得更長一點，還請求嫦娥四號探測器在月背著陸時幫助美方放置信標機。

吳偉仁稱，「鵲橋」中繼星的工作時間，中方原計劃是三年，但美方希望能中繼星工作時間能延長到五年。

對於美方的要求，吳偉仁回應稱：「這些都沒問題，我們可以給解決，不過我想問美國人要中繼星工作時間長一點幹什麼？」美方對此「不好意思地」表示，他們準備到月球背面去，希望到時也能利用這顆中繼星，而美方關於放置信標機的請求，目的則是獲得嫦娥四號探測器在月背的具體著陸位置。

吳偉仁稱，在確定了嫦娥四號的探月計劃和時間後，美方請求預先獲知探測器著陸的時間和地點，從而讓自己的衛星調整到著陸點上空記錄著陸瞬間的精確信息。

吳偉仁表示中方原本可以選擇不告訴美方相關的信息，但是中國作為大國還是要有大國的姿態、大國的氣度，所以還是答應了要求。

吳偉仁還表示，對美國而言，嫦娥四號登陸月背是千載難逢的好機會，美方一直想觀測隕石撞擊月球時揚起月塵的狀態，嫦娥四號正好提供了這樣一個機會。