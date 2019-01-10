【探月】玉兔二號「醒」了　官方：嫦娥四號團隊與美國共享數據

「嫦娥四號」探測器早前歷史性首次在月球背面著陸，月球車「玉兔二號」與著陸器成功分離，開始進行科學探測。 由於當時面對月晝高溫，玉兔二號擇機進入「午休」模式，只保留部分分系統工作，移動等分系統暫停，及至周四（10日）終被換醒，繼續展開對月背的巡視探測。

另一方面，此前有傳媒採訪中國工程院院士、中國「探月工程」總工程師吳偉仁，並引述其透露自從中國宣布要探測小行星4179後，美國立即關閉原本向全世界公開的相關軌道數據，幸好中國能自力更生，最終形成「中國軌道」，成功進行飛躍探測。至於嫦娥四號探測器，吳偉仁稱美國要求提供軌道數據，以便監測其著陸情況，中國拒絕。

吳偉仁向傳媒表示美國未有與中國共享數據。（視覺中國）

中國國家航天局在周四澄清，自從2018年下半年以來，美國太空總署已有與當局就月球與深空探測合作進行討論。在嫦娥四號發射前，美國月球勘探軌道器（LRO）的團隊，曾與嫦娥四號工程團隊科學家進行密切溝通，商討利用其衞星觀測嫦娥四號著陸。美國為此向中國提供LRO衞星的軌道數據，中國則向美國提供著陸時間和落點位置。

嫦娥四號著陸後所拍攝到的月背照片。（視覺中國）

國家航天局又指，嫦娥四號著陸月背至今，由多個國家和組織參與的科學探測任務已陸續展開。包括由德國研製的月表中子及輻射劑量探測儀，由瑞典研製的中性原子探測儀均已開機測試，所獲取的探測數據將通過「鵲橋」中繼星陸續傳回地球。國家航天局強調，中國願與各國航天機構、太空科學研究機構和太空探索愛好者攜手合作，共同探索太空奧秘。

（綜合報道）