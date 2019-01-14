【嫦娥四號】理大開發「相機指向系統」　協助拍攝月球圖像

中國內地「嫦娥四號」探測器於今年1月3日成功登陸月球背面，並透過中繼衛星傳回世界首張近距離拍攝的月背影像。當中，香港理工大學亦有參與相關探月工程，包括研究探測器著陸點的地理特徵，以及為嫦娥四號設計和開發「相機指向系統」。

理大土地測量及地理資訊學系副教授吳波（左二）及其團隊，為嫦娥四號分析著陸區的地貌特徵。（理大提供）

理大工業及系統工程學系副系主任容啟亮團隊，協助中國空間技術研究院開發「相機指向系統」。「相機指向系統」重2.8公斤，長85厘米﹑闊27厘米﹑深16厘米，安裝在嫦娥四號著陸器的頂端，能夠垂直移動120度，並可以左右旋轉350度，以及在月球引力下正常運作。

開發系統協助拍攝月球圖像

「相機指向系統」主要協助拍攝月球圖像，以及幫助控制中心指揮月球車的活動。

另外，理大土地測量及地理資訊學系副教授吳波自2016年3月起，開始率領團隊為「嫦娥四號著陸區——地形及地貌特徵及分析」進行研究。

（左起）理大土地測量及地理資訊學系副教授吳波、理大工業中心副總監譚惠民、理大副校長（科研發展）衞炳江、理大工業及系統工程學系副系主任容啟亮。（理大提供）

該團隊獲中國空間技術研究院資助，吳波及其團隊為嫦娥四號任務研究的兩個著陸區，面積分別約有15萬公頃（1,500平方公里）。團隊詳細分析著陸區地形坡度﹑地形對太陽日照遮擋和對中繼衛星通訊遮擋的情況﹑撞擊坑分佈﹑岩石數量，以及該區域的地質歷史。

收集超過40萬個撞擊坑及逾2萬塊岩石的資訊

團隊在候選著陸區收集超過40萬個撞擊坑及逾2萬塊岩石的資訊，並分析該處地形表面﹑計算斜坡的坡度，以選取相對平坦的地點供探測器安全著陸。吳波說，嫦娥四號的登陸點位於月球背面，無法與地球透過無線電直接通訊。

吳波表示，對於能參與這次任務感到興奮，直言在投入測量專業之初，從沒想過能參與探月工程：「但原來敢於踏出新的一步，一切皆有可能。」