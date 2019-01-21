春運大幕今開啟　購高鐵票可刷身份證進車站

今日（21日）起，2019年春運將正式開啟。在未來的40天裡，全國旅客發送量預計將達到29.9億人次。 國務院副總理劉鶴昨天還前往北京火車站、機場等地檢查春運工作，他表示關乎社會安定和諧，要求各級運輸部門強化安全監管。

+ 9 + 8 + 7

來自國家發改委的數據顯示，2019年春運全國旅客發送量較上年春運增長0.6%。其中，道路24.6億人次，下降0.8%﹔鐵路4.13億人次，增長8.3%﹔民航7300萬人次，增長12%﹔水運4300萬人次，與上年基本持平。

鐵路方面，今年春運運力將提高5.3%。而民航方面，民航局在上海浦東、成都雙流、三亞鳳凰等10個熱點機場開展國內航班延長運行時間試點，今年春節期間預計將安排加班3.5萬班。

北京站可「刷臉」進站乘車

據了解，今年全國各地的火車站、鐵路配餐中心還在春運前夕上線了多項便民服務。例如拉薩火車站推出了農民工團體售票視窗、重點旅客「綠色通道」；北京站更新了自助驗證驗票設備，目前已經覆蓋進站口北側的全部視窗，取出紙質車票的旅客進站時只需持本人有效二代居民身份證「刷臉」即可進站乘車。

20日，劉鶴檢查春運工作。（新華社）

21日天還沒有亮，北京站已經擠滿了旅客。（視覺中國）

近幾天，各鐵路局集團公司也在官網上公佈了購買高鐵動車組車次的旅客持身份證直接進出的車站。

為了應對春運客流，北京鐵路局列還計劃在北京始發的動車組列車上推出頁面點餐，旅客將無需下載app，直接掃碼就可以點餐。

劉鶴：春運關乎社會安定和諧

春運安全一向是內地各部門工作重點，國務院副總理劉鶴昨日（20日）就在北京火車站、首都機場等地檢查春運工作。劉鶴說，今年春運旅客發送量持續在高位運行，春運期間部分地區天氣情況不穩定，出現低溫、雨雪、冰凍、霧霾等惡劣天氣，對做好春運組織保障提出更高要求。他表示，春運關係人民切身利益，關乎社會安定和諧，各級運輸部門和企業要強化安全監管，確保旅客安全順利出行。

據了解，為確保春運安全，廣東省公安廳還向春運任務較重的13個地市公安局發放了無人機，它們將用於治安巡防、應急救援、疑犯搜捕等。

（中新網、新京報）