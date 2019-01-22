中國海軍建軍70周年閱艦式預計4月舉行　菲律賓將派軍艦參加

據菲律賓《世界日報》報道，中國國際閱艦式作為中國海軍建軍70周年慶祝活動的一部分，將於4月下旬舉行，而菲律賓海軍將首次派出軍艦參加。

解放軍海軍導彈護衛艦邯鄲艦、蕪湖艦（圖）和綜合補給艦東平湖艦17日抵達馬尼拉南港碼頭，對菲律賓展開為期五天的友好訪問。（視覺中國）

據《世界日報》報道，菲海軍司令恩佩德拉德接受傳媒採訪時表示，中國的國際閱艦式預計於今年4月舉行，菲方目前已經在規劃派遣一艘軍艦參加。今年的閱艦式是中國海軍建軍70周年慶祝活動的一部分，有傳將於4月23日在青島海域舉行。如果成事，將是菲律賓首次派遣軍艦參加中國主辦的國際閱艦式。

報道稱，恩佩德拉德上周日在馬尼拉南港陪同菲律賓國防部長洛倫扎納一同參觀中國海軍蕪湖艦。蕪湖艦是三艘在菲進行友好訪問的中國軍艦之一。洛倫扎納說：「中國軍艦帶著友誼而來，我們至少應該做到盛情款待。我們也應該在今年派遣一些軍艦訪問中國。」他強調，派艦訪問是中菲兩國之間建立互信的舉措之一。

中國海軍自杜特爾特執政以來第二度訪菲

解放軍海軍導彈護衛艦邯鄲艦、蕪湖艦和綜合補給艦東平湖艦17日抵達馬尼拉南港碼頭，對菲律賓展開為期五天的友好訪問。這是菲律賓總統杜特爾特執政以來，中國海軍編隊第二次訪問菲律賓。此前於2017年4月30日，中方曾派出導彈驅逐艦長春艦、導彈護衛艦荊州艦，以及補給艦巢湖艦，停靠在杜特爾特的家鄉達沃市海港。

此外，2018年10月22日至28日，中國軍隊與東盟十國軍隊在中國湛江及其以東海空域舉行首次東盟-中國聯合軍演——「海上聯演—2018」演習。菲海軍當時派出「達古潘市號」後勤支援艦參加。