【雪龍號撞冰山】韓國破冰船救出中國24名考察隊員　送紐西蘭安置

本正在執行中國第35次南極考察任務的極地考察船雪龍號，上周六（19日）受濃霧影響下與冰山相撞，幸無人員傷亡。 韓國破冰科學考察船ARAON號應中方請求趕往救援，當地時間23日已把中國科學考察隊全員24人救出，將送至紐西蘭安置。

ARAON號出動直升機幫助中國受困考察隊員安全乘船。（韓聯社）

據韓媒《韓聯社》引述韓國海洋水產部報道，雪龍號出事後返回一座小島，島上中方基地的臨時建築可以禦寒，但生活用品僅夠維持到下個月初。加上南極正值夏季，可作為飛機跑道的海冰消融，飛機難以前往救援，增派其他船舶至少需要10天。因此正在羅斯海（Ross Sea）執行任務的ARAON號21日應中方之邀馳援。

由於小島沒有停靠設施，ARAON號在距離中方約700米處海域待命，韓方出動直升機幫助中方人員安全乘船。ARAON號預計在2月4日將中方人員送抵紐西蘭利特爾頓港（Lyttelton），並將於2月9日重返張保皋科技站接回韓方科學考察隊48名隊員。

另據央視報道，經過冰山碰撞的雪龍號則亦於當地時間24日下午抵達中國在南極建立的首個科學考察站長城站的外海。長城站幾名隊員亦有乘坐橡皮艇登船，協助船員對船頭受損的防浪板部分進行修復，雪龍號預計於本月28日前往中國另一個南極考察站中山站。