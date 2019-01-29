【非洲豬瘟】確保新年供應　商務部：已投放9600噸中央儲備豬肉

農曆新年臨近，不少市民正密鑼緊鼓地「辦年貨」，但由於內地正受非洲豬瘟疫情影響，市場擔心豬肉會供不應求。 中國商務部發言人高峰在上周四（24日）的例行發布會上提到，為進一步增加市場供應，商務部會同國家發改委、財政部等部門，向市場投放共計達9600噸的中央儲備冷藏豬肉，並啟動豬肉市場日報監測制度，保障節日期間市場平穩運行。 另據市場運行司副司長王斌在周二（29日）表示，投放在1月10日已經開始，目前正指導各地抓緊落實任務。

商務部市場運行司副司長王斌在新聞發布會答記者問。（中國網）

王斌提到，為保障農曆新年市場供應，商務部專門下發專項通知，聯合國家發改委、市場監管總局進行了部署，主要有四個方面政策。

第一是優化市場供給，確保農曆新年基本生活服務不斷檔。據初步統計，被重點監測的大型連鎖超市、配送中心，在節日期間的商品備貨量都比平常增加20%以上，糧油等庫存可以滿足日常消費的20天左右，肉類、蔬菜等庫存可滿足消費者5天至7天的基本需求。

第二是保障重點生活必需品供應。商務部會同合國家發改委、財政部等部門，於1月10日投放中央儲備冷藏豬肉9600噸，並指導各地抓緊落實中央和地方儲備肉的投放任務。

第三是安排展開消費促進活動，增加高品質商品和服務供給。

第四是加強市場監測，做好應急值守。商務部已於1月1日啟動豬肉市場日報監測制度，一旦出現比較大的市場異常波動，將會及時採取措施，保障節日市場的平穩運行。

農業農村部近日公布最新消息，截至1月20日，全國有25個省份先後發生104起非洲豬瘟疫情。目前，已有五分之四（83起）疫區解除封鎖。（視覺中國）

農業部：豬瘟中國對經濟發展影響可控

另據農業農村部發布的最新消息，中國非洲豬瘟前期防控工作「取得了階段性成效」，疫情呈點狀散發態勢，總體可控。截至1月20日，全國共計有25個省份先後發生104宗非洲豬瘟疫情，其中有83宗的疫區解除封鎖。

有關豬肉價格方面，農業農村部市場與信息化司司長唐珂表示，去年豬肉價格總體波動不大，非洲豬瘟對市場影響有限，對中國經濟社會發展和其他領域的影響亦總體可控。

（澎湃新聞、經濟日報）