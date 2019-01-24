感謝外國的朋友持續發聲　蔡英文：台灣不會放棄爭取國際空間

台灣總統蔡英文於今（24）日接見友邦駐紐約聯合國常任代表及副常任代表訪問團，並稱，參與聯合國體系一直是台灣人民共同期待，台灣不會放棄持續爭取國際空間，也絕對有能力為世界做更多貢獻。

蔡英文接見「友邦駐紐約聯合國常任代表及副常任代表訪問團」，並合影。（台灣總統府網站）

蔡英文今天在台灣總統府接見「友邦駐紐約聯合國常任代表及副常任代表訪問團」，她感謝賓客們在聯合國時，經常為台灣發聲。

接著，蔡英文指出，每一次與友邦的互動，彼此的關係都更加緊密，她也期待這次訪賓們來台，可以進一步了解台灣政治、經濟以及民主社會發展的最新情形，以及台灣推動綠能科技、永續發展的經驗，一起發掘更多的合作機會。

蔡英文也認為，全球化時代，區域之間人民的互動、貿易交流愈來愈頻繁，許多像永續發展、全球衛生安全，甚至是飛安等議題，都需要世界各國一起努力。全球要打造健全的合作網路，「台灣更不應該被排除在外」。

最後，蔡英文表示，台灣十分樂意跟友邦國家一起打造永續發展的未來，不論是綠能產業、醫療、農技或是韌性城市等各領域，台灣與友邦國家都可以加強資訊交流，推動合作計畫，加速落實永續發展的目標。

（聯合報）