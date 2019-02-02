涉長春長生疫苗造假案　原國家食藥監總局副局長吳湞被開除黨籍

據中央紀委國家監委網站今天（2日）消息，吉林長春長生公司被揭發狂犬病疫苗造假，及「百白破」混合疫苗不符規定事件，中紀委國家監委經調查後，決定對6名中管幹部，作出免職、責令辭職及要求引咎辭職等處分，另外對42名非中管幹部進行嚴肅處理； 對涉嫌職務犯罪的原國家食品藥品監督管理總局副局長吳湞，開除黨籍，移送檢察機關依法審查起訴。

吉林長春長生公司被揭發狂犬病疫苗造假，及「百白破」混合疫苗不符規定。（資料圖片）

原國家食品藥品監督管理總局黨組成員、副局長吳湞涉嫌嚴重違紀違法，於去年8月接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據官方今天通報指，吳湞在分管藥品監管工作上，不擔當、不作為，徇私，濫用職權，嚴重削弱國家對藥品的監管；他亦違規出入私人會所，接受可能影響公正執行職務的宴請及旅遊活動安排，利用職務便利為親屬在幹部錄用方面提供幫助，將監管權力變成謀取個人私利的工具，貪圖享樂，大搞利益輸送及權錢交易。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經批准，決定給予吳湞開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。