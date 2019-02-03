中共中央、國務院舉行春節團拜會　習近平：新一年有機遇也有挑戰

官方《新華社》報道，中共中央、國務院3日上午在人民大會堂舉行2019年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，代表中共中央、國務院，向全國各族人民，向香港、澳門、台灣同胞和海外華僑拜年。

中共中央、國務院3日上午在人民大會堂舉行2019年春節團拜會。（新華社）

習近平在講話中強調，過去一年，中國經濟穩中有進，改革開放邁出新步伐，三大攻堅戰有力推進，脫貧攻堅成效顯著，國防和軍隊改革繼續深化，中國特色大國外交譜寫新篇，全面從嚴治黨向縱深推進，社會大局保持穩定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感持續增強，貫徹落實中共十九大精神實現了良好開局。

習近平指出，春節是辭舊迎新的美好時刻，總會給人們帶來新的憧憬。今年，將迎來新中國成立70周年。新的征程上，會有新的發展機遇，也會有新的風險挑戰。要保持經濟持續健康發展和社會大局穩定，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎，以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

習近平強調，「共歡新故歲，迎送一宵中。」要在全社會大力弘揚家國情懷，培育和踐行社會主義核心價值觀，弘揚愛國主義、集體主義、社會主義精神，提倡愛家愛國相統一，讓每個人、每個家庭都為中華民族大家庭作出貢獻。

習近平說，自古以來，中國人就提倡孝老愛親，倡導「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」。中國已經進入老齡化社會。讓老年人老有所養、老有所依、老有所樂、老有所安，關係社會和諧穩定，要在全社會大力提倡尊敬老人、關愛老人、贍養老人，大力發展老齡事業，讓所有老年人都能有一個幸福美滿的晚年。

習近平又道，全黨全軍全國各族人民要在中國共產黨堅強領導下，同心同德，開拓進取，用辛勤勞動創造中國人民的美好生活、創造中華民族的美好未來，繼續同世界各國人民一道構建人類命運共同體。