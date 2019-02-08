【基因改造嬰】賀建奎曾與3教授談論實驗　美國史丹福大學徹查

原深圳南方科技大學副教授賀建奎去年稱以「基因編輯」技術，成功在中國培育出可抵抗愛滋病的雙胞胎女嬰，研究掀起海內外對倫理和醫學的爭議。 據美聯社報道，美國史丹福大學（Stanford University）周四（7日）表示，正調查校內學者與賀建奎的交流細節。該校3名教授曾表示「知悉或懷疑」賀建奎計劃在植入母體的胚胎中進行基因編輯實驗。

史丹福大學（圖）3名教授曾經透露，與賀建奎就相關基因編輯實驗交換意見。（資料圖片）

報道指，賀建奎曾在史丹福大學進行博士後研究，在回到深圳南方科技大學任教後，開始進行基因編輯實驗。數名史丹福大學教授，包括其前導師Stephen Quake、生物倫理學家William Hurlbut和基因學專家Matthew Porteus都曾表示，他們上年與賀建奎保持聯絡。

William Hurlbut和Matthew Porteus均表示，他們並不贊成或鼓勵任何類似實驗，而Stephen Quake則表示自己只曾與賀以寬泛和一般的術語討論此事。

史丹福大學發言人E.J. Miranda周四（7日）證實，正調查賀建奎與該校部分研究人員的互動，但不會透露學者身份。至於上述3名教授則拒絕或未作出回應。

報道還提及，在賀建奎實驗曝光後，位於休斯敦的萊斯大學（Rice University）宣布會調查賀建奎與其前導師Michael Deem的交流。

（美聯社）