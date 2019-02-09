央視前主持人崔永元舉報：有內地警3779萬港元存滙豐　持香港物業

央視前主持人崔永元周五（8日）在微博爆料，指一名內地警察在擁有逾5000萬巨額存款，分別存於香港滙豐及內地工商銀行戶口，且在香港擁有物業。崔永元微博圖片刊有一地址為「九龍塘蒲崗村道」，然而蒲崗村道位於黃大仙區，途經鑽石山及慈雲山，位置與九龍塘有相當距離。 崔永元發布的銀行戶口資料顯示，該警察漢語拼音姓名為「LIN FENG」。他並強調，請公安部刑偵局「速查這個王八，因為牠還不斷受到重用」。

崔永元指該名警察不僅擁有巨款，還「不斷受到重用」。（微博截圖）

崔永元該篇微博附上一張圖片，顯示該名警察在香港滙豐銀行開辦戶口，存款約有3779萬港元；內地工商銀行深圳分行戶口則有大約1688萬人民幣（折合1966萬港元）存款，總計高達5745萬港元。依照常理，以一名內地警察的正常收入水平，不會擁有如此巨額財富。

崔永元的爆料在內地微博引發關注，有網民回應指「那個在香港和深圳有着幾千萬巨款的警察是誰呢？反正不是那些大年初一還在值班備勤挨打受氣心臟病突發犧牲在崗位上的所長、副所長、民警們！我們先看看這個瓜是南方的還是北方的吧！ 不過，有些人千萬別造謠啊。」

崔永元轉發上述留言，並透露「這個瓜是南方的」，意即該名警察在南方地區。面對「造謠」質疑，他指自己2013年起就無數次被指造謠，但「很不幸，事實證明，全是真的。」

崔永元近年揭發內地多宗案件，包括知名藝人范冰冰逃漏稅，以及「陝北千億礦權案」案卷在最高法院遺失等，都受到官民熱烈迴響。

崔永元透露該名警察是「南方的」，並宣稱自己此前爆料都真實可靠。（微博截圖）

（崔永元微博）