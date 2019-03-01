【Starbucks貓爪杯】最後機會！官方宣布改下午3時全推剩餘3000個

Starbucks中國推出的限量「貓爪杯」全城瘋搶，不但門市開售首天引發混亂，市民打架爭搶情況頻現，甚至連網上都掀起炒風，原價199元（人民幣．下同）被抄至高達3000元。有見及此，官方其後表示自周四（2月28日）起一連4天，在網上平台每天限量1000個發售，以滿足需要。 但貓爪杯對不少人來說仍是「一杯難求」，為此Starbucks中國在周五（1日）凌晨宣布取消上述計劃，改為當天下午3時正，在網上一次過推出剩餘的3000個貓爪杯，售完即止

Starbucks中國宣布將於下午3時推出剩餘3000個貓爪杯。（微博）

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Starbucks中國凌晨在微博上發聲明，向未能購買到貓爪杯的顧客致歉，但強調沒有「饑餓營銷」，今次亦是意料之外。聲明又指每一季所推出的新產品，都是按照一定的配給在各門市銷售，貓爪杯與此前其他新產品的市場計劃並無差別，「為了讓每一位顧客都有公平的購買機會，此款產品我們沒有任何形式的內購，並特別選擇了更加公開透明的第三方線上零售平臺進行發售」。

Starbucks中國更指，鑑於周四的首次網上發售反應熱烈，極短時間內1000個貓爪杯被搶購一空，現決定取消後續原定下午、周六（2日）及下周日（3日）各發售1000個的計劃，改為在下午3時正，在「星巴克天貓官方旗艦店」一次過發售剩餘的3000個貓爪杯。

（微博）