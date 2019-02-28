【Starbucks貓爪杯】不甘剩4隻被掃清　南京女搶杯後報警「求助」

美國連鎖咖啡店Starbucks（星巴克）周二（26日）起在中國推出一款限量「貓爪杯」，因其造型獨特，引發民眾瘋搶。不但有人為貓爪杯而通宵排隊或大打出手，甚至網上亦掀起炒風。 據《江蘇新聞》27日報道，貓爪杯開售當天，南京市公安局秦淮分局更接到市民報警電話，報案人聲稱「有人要搶我的杯子！」民警其後出警到場發現，原來是兩位女士因爭搶最後一個貓爪杯而發生衝突。

南京公安接到報警後到場處理爭搶「貓爪杯」的糾紛。（影片截圖）

「一個杯子都不能少」

據報道，同為Starbucks「星粉」的張女士與施女士都希望在貓爪杯開售首天搶到心頭好，惟當天店內僅發售4個貓爪杯，競爭十分激烈。排在第一位的張女士淩晨1點便來到店外排隊，原本準備將4個杯全部收入囊中。但是在店鋪開門的時候，她只搶到3個，被排在第二位的施女士搶到了最後一個杯。兩位女士為此發生衝突，施女士其後更報警求助。

民警到場後，張女士怒氣沖沖向民警解釋說，「我排在第一位，有權利優先選擇全部購買，但是她（施女士）卻拒絕把杯子還給我。」兩人隨即在店內發生糾紛，你一言我一語，互不退讓。

據悉，該Starbucks分店的店主也試圖調停矛盾，工作人員表示按照售賣原則，排在第一位的張女士若有意向購買4個杯子，排在第二位的施女士理應將手裡的杯子還給張女士的，但是施女士並不贊成店家的這種說法。最終在民警和店主的調解下，張女士表示同意買3個杯子，將剩餘的1個杯子讓給施女士。

另據工作人員透露，每個Starbucks分店分配的貓爪杯數量為4至6個不等，其他款式的杯子與貓爪杯分配的數量相差不大，不存在「飢餓營銷」的情況。

貓爪杯的內壁如同貓爪的模樣，當帶有顏色的飲料倒進杯子後，貓爪會隨著飲料而「實體化」。（微博）

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一杯難求：內地門店爆發「搶杯大戰」

實際上，內地不少民眾為搶得「貓爪杯」更大打出手，網上流傳不少爭執片段。有網民分享購買「貓爪杯」時的慘痛經歷，「在第一家店排了幾個小時隊，但是在星巴克開門後不僅沒能搶過同時到店排隊的大哥，還在搶杯子的時候被大哥撞倒在地上」、「還沒等搶購，排在前面的外賣小哥為了搶貓爪杯撞到了貨架，把所有杯子都摔在了地上，最後誰也沒能買到」。

另據內媒報道，自「貓爪杯」推出後，一些「黃牛黨」囤貨高價出售，從原價199元（人民幣，下同）抬升至上千元。在拼多多平台上更有賣家將「貓爪杯」標價為3000元。

而為了迎合市場需求，Starbucks中國宣布，「貓爪杯」28日起在Starbucks天貓平台上發售，一共4000個「貓爪杯」分4天賣出，每天限量1000個，按原價發售。

（綜合報道）