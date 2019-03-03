河北「求愛不遂被反殺案」落槌：檢察院決定不起訴涉夫婦

去年年中，河北保定，一名男子向女大學生表白被拒後，多次致電騷擾，又尾隨跟蹤她回到老家。一次持刀翻牆闖入其家中，刺傷女事主及其父母後，被他們「反殺」身亡。及後，當地警方以涉嫌「故意殺人罪」將女事主父母移交審查起訴，女事主獲取保候審。 今（3）日，河北保定檢察院回應案件，決定對女事主父母不起訴。

女事主王小雨（化名）一家。（網絡圖片） 案件回顧： 女事主王小雨（化名）今年21歲，在河家張家口的一所大學讀書，老家位於河北淶源縣鄧家莊村。為補貼家用，她在去年寒假到北京的一家飯店做服務員，並認識到來自黑龍江的26歲男子王磊（化名）。兩人經常聊天，王磊經常對她示好。 同年4月底，王磊正式向小雨表白，卻被絕。他之後心有不甘，來到小雨的員工宿舍樓下守候糾纏，更尾隨小雨回到淶源，多次到其家中騷擾。據稱小雨曾經報警，卻未能阻止王磊，警察一來到他就會躲藏離開。

時至7月11日晚上11時左右，王磊手持伸縮棍、水果刀翻牆闖入小雨家中。淶源縣公安局《起訴意見書》顯示，王磊與小雨一家發生肢體衝突，使用甩棍、水果刀傷人，導緻小雨腹部、其母趙印芝手部、其父王新元胸腹部腿部及雙臂受傷。之後，小雨用家中菜刀的菜刀背擊打王磊背部；王新元使用木棍、鐵鍬擊打王磊，並用菜刀劈砍王磊頭頸部；王磊倒地不動後，趙印芝用菜刀劈砍王磊頭頸部。最終王磊因頸部受傷嚴重死亡。

小雨的父親王新元胸腹部腿部及雙臂受傷。（網絡圖片） 是否屬防衛過渡？檢察院、警方互駁 事件發生後，小雨及其父母被刑事拘留，小雨之後被取保候審，其父母則被批准逮捕，羈押在看守所。 淶源縣檢察院發出的《建議書》則稱，趙印芝主觀上沒有故意殺人的意圖，屬刑法規定的正當防衛，建議對其變更為強制措施。 不過，該建議未被淶源縣公安局採納。公安局認為，趙印芝在未確認王磊是否死亡的情況下，持菜刀連續數刀砍王磊頸部，具有故意傷害的意圖，另案發時其手段較為殘忍，不計後果，無法保證其脫離羈押後不致發生社會危害性。 10月17日，淶源公安局移交審查起訴，認為三人已觸犯刑法，涉嫌故意殺人罪。

死者王磊（化名）。（網絡圖片）

保定檢察院：不起訴 屬正當防衛

時至今日，淶源縣隸屬的保定市檢察院發布通告，決定對王新元、趙印芝不起訴；並指，本案中王新元、趙印芝、王小雨的行為屬於特殊正當防衞，對王磊的暴力侵害行為可以採取無限防衞，不負刑事責任。

保定檢察院特別強調，王磊倒地後，王新元、趙印芝繼續刀砍棍擊的行為仍屬於防衞行為。因為王磊身材高大，年輕力壯，所持兇器足以嚴重危及人身安全，王磊雖然被打倒在地，還兩次試圖起身，王新元、趙印芝當時不能確定王磊是否已被制伏，擔心其再次實施不法侵害行為，又繼續用菜刀、木棍擊打王磊，與之前的防衞行為有緊密連續性，屬於一體化的防衞行為。