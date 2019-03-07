【2019兩會】今年專項扶貧資金1261億元　扶貧辦：要不愁吃不愁穿

今日（3月7日）上午，中國財政部和國務院扶貧辦先後出席十三屆全國人大二次會議記者會，回答中外記者提問，當中涉及扶貧資金、政策等議題。 財政部副部長程麗華表示，今年是打贏「脫貧攻堅戰」的關鍵一年，擬安排專項扶貧資金1261億元（人民幣，下同）；扶貧辦主任劉永富則指，「脫貧」是指要做到2020年時年收入達到4000元左右，並且做到「不愁吃、不愁穿」。

劉永富貧困戶的脫貧，是指要做到2020年時年收入達到4000元左右，並且做到「不愁吃、不愁穿」。(資料圖片)

程麗華在財政部記者會上提到扶貧問題。她表示，財政部將繼續把脫貧攻堅放在重要位置。一是加大投入，今年擬安排專項扶貧資金1261億元，同比增長18.9%。同時，調整優化行業扶貧資金投向，進一步強化對貧困地區義務教育、基本醫療、住房安全和飲水安全的投入保障。

二是突出重點，扶貧資金進一步向貧困人口多、貧困發生率高、脫貧難度大的深度貧困地區傾斜，其他相關轉移支付和債務限額的分配也繼續向貧困地區尤其是深度貧困地區傾斜。

三是加強管理。加快扶貧資金動態監控機制建設，實時動態監控各級各類扶貧資金，對扶貧項目資金實施全過程績效管理，更好發揮財政投入的脫貧成效。

此外，財政部將在不斷完善制度和機制的同時，重點採取兩個方面的措施打擊虛報冒領、挪用扶貧資金的情況。一方面，會全面公開省市縣扶貧資金分配結果，鄉村兩級扶貧項目安排和資金使用情況也一律要公告公示。另一方面，將與有關部門協作，對扶貧資金管理使用情況加強監督檢查。

中美貿易摩擦對扶貧有一定影響

在國務院扶貧辦記者會上，劉永富表示今年要努力再減少1000萬以上貧困人口；同時指出，中國對脫貧有嚴格標準和程序，貧困戶的脫貧，是指要做到2020年時年收入達到4000元左右，並且做到「不愁吃、不愁穿」，基本醫療、義務教育、住房安全有保障，「貧困縣」必須要達到這些標準才能申請、宣布退出。

劉永富又指，中美經貿摩擦對扶貧會有影響。他指出，經貿摩擦多了，對兩國經濟的發展會有影響，而經濟發展是脫貧攻堅的物質基礎，那對脫貧攻堅也就會有影響。比如，一些企業崗位可能會減少，會影響一部分貧困人口的務工。但他們會把這些影響降到最低的限度，不能讓它影響到扶貧任務的完成。