【一點也不能少】中國地圖缺台灣　M·A·C宣傳電郵出錯惹批評　

著名化妝品牌M·A·C近日被發現，其向全美客戶發送的宣傳電郵中，中國地圖沒有包含台灣。 M·A·C的中國地區客服回應指現正聯絡美國總部要求改正，並會敦促加強管理。 值得一提是，不止台灣，中國地圖上還缺少南海諸島，其他國家如美國、法國及英國地圖亦不完整，如美國沒有阿拉斯拉及夏威夷。

M·A·C的中國地區客服回應指現正聯絡美國總部要求改正，並會敦促加強管理。（網上圖片）

據自稱是「北美第一的護膚彩妝分享主頁」的微博帳號「找丟網北美美容」表示，M·A·C在當地時間周五（8日）為慶祝「國際婦女節」，特別向全美國的客戶發送宣傳電郵，當中有多個國家的地圖，包括美國、加拿大、法國、巴西、墨西哥、英國及中國。電郵向所有客戶表達謝意，未料中國地圖卻被發現缺失台灣。

該網民質疑，M·A·C在中國亦擁有不少客戶，「我相信他不會蠢到公然宣揚台獨問題，但是這件事件居然還是發生了，他們既然能把中國放出來，也是認定了國內和海外中國人的強大購買力吧，但是這樣的地圖還是放出了」，並表明公開道歉前不會再購買旗下任何產品，又呼籲其他網民聯合撰寫投訴信，身處美國的人更要直接致電投訴。

不止台灣，中國地圖上沒有南海諸島，其他國家如美國、法國及英國亦不完整。（微博）

內地傳媒其後向M·A·C的中國地區客服查詢，獲對方回應指已注意到有關錯誤，相關工作人員正與美國總部聯絡，「請他們立刻進行改正，並要求他們加強這方面的管理」；公關公司亦稱正緊急聯絡美國總部解決錯誤，會盡快有正式官方回覆。

值得一提是，在宣傳電郵上，中國地國除了缺失台灣外，南海諸島同樣不知所蹤，同時其他國家美國、法國及英國亦不完整。美國沒有阿拉斯加及夏威夷、法國沒有所有海外領土、英國沒有北愛爾蘭。

（綜合報道）