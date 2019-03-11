【埃塞俄比亞空難】習近平向埃塞俄比亞和肯尼亞領導人致電慰問

埃塞俄比亞航空周日（10日）早上一班航班編號為ET302的客機，在飛往肯尼亞途中不幸墜毀，航空公司證實機上157人全部遇難，包括8名中國籍人士。 中國外交部表示，國家主席習近平已分別向埃塞俄比亞和肯尼亞領導人致電慰問，外交部亦正為遇難中國公民家屬開展善後處理工作提供協助。

陸慷表示，習近平等中國領導人已分別向埃塞俄比亞和肯尼亞領導人致電慰問。（資料圖片）

中國外交部發言人陸慷在例行記者會表示，對埃塞俄比亞空難深感悲痛，謹向所有遇難者表示深切的哀悼，向遇難者家屬表示誠摯慰問。習近平等中國領導人已經分別向埃塞俄比亞和肯尼亞領導人致電慰問。事發後，黨和國家領導人高度重視，十分關心這宗事故中涉中國公民的情況。

陸慷稱，中國駐埃塞使館已經與埃塞方面建立起協調聯絡機制，並且與中國公民的家屬取得聯繫，積極地為這些遇難公民家屬開展善後處理工作提供協助。根據目前掌握的情況，遇難的8名的中國公民身份已初步確認，其中4名是中國公司的員工，有2名是在聯合國系統工作的國際職員，另外2名公民分別來自浙江和遼寧，他們是因私出行。

陸慷又道，事故原因正在調查中。中方希望埃塞方面能夠盡快查明事故原因，及時向中方通報最新的進展，並且妥善做好善後處理工作。中國外交部和中國駐埃塞使館會繼續密切跟蹤最新的進展，並且盡全力為遇難者家屬做好善後處理工作提供一切必須的援助。