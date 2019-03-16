央視3.15曝光九大問題　國家市監總局要求嚴查保障消費者

央視在今年的「3.15晚會」上曝光九大問題，包括有醫療廢物黑色產業鏈、違規使用各種添加劑生產的零食辣條、銀行卡「閃付」功能衍生盜刷成風、具備人工智能的騷擾電話、專業證件在網上隨便買賣作「掛證」、黑心公司回收成人紙尿片後再生產、電器品牌假維修真騙財、誇張高利貸，以及電子煙行業缺監管，尼古丁超標易成癮，比起普通香煙危害程度不遑多讓。

國家市場監管總局在周六（16日）表示，「3.15晚會」結束後，副局長秦宜智立即召集相關司局會議，逐條梳理線索，迅速布置同市場監管職責相關案件查處和後續工作。

國家市監總局副局長秦宜智當晚即召集相關司局會議，要求嚴肅查處被曝光的涉事企業和相關責任人員。（視覺中國）

會議要求有關地方市場監管部門要依法嚴肅查處在晚會中被曝光的涉事企業和相關責任人員，重拳打擊制售假冒偽劣產品等侵害消費者合法權益的違法行為，有關查處情況更要及時向社會通報，積極回應消費者和社會關切。

會議強調各地市場監管部門要堅決貫徹以人民為中心的發展思想，堅持消費者至上理念，主動對照曝光案例，真誠歡迎包括新聞輿論在內的社會各方監督，不斷提高市場監管能力和消費維權工作水平，進一步促進和保護好消費者合法權益，為老百姓營造好安全放心的消費環境。

（國家市場監管總局）